جورجيا: الحكومة مستعدة لحوار بنّاء مع الأحزاب السياسية

صرَّح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي أن حزب الحلم الحاكم مستعد لإجراء "حوار بناء" مع أحزاب المعارضة لحل التوتر السياسي الحالي "في أقرب وقت ممكن".جاءت تصريحات غاريباشفيلي، الاثنين، بعد اجتماعه مع وسيط الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون، الذي عاد إلى تبليسي منذ يومين، بعد فشل جهوده السابقة للوساطة بين الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري.أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة الجورجية تقدر وساطة الاتحاد الأوروبي من أجل تهدئة الوضع وسير عملية سياسية طبيعية في البلاد.وناقش غاريباشفيلي ودانيلسون، خلال الاجتماع، القضايا الخلافية، مؤكدين على أهمية سيادة القانون واحترام المؤسسات الديمقراطية، وكذلك النتائج التي توصلت إليها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي قالت إن الانتخابات البرلمانية لعام 2020 في جورجيا كانت حرة وتنافسية.ومن المقرر أن يستأنف دانيلسون محادثاته في وقت لاحق من اليوم مع رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي وأعضاء الحزب الحاكم وقادة المعارضة.وأعرب الوسيط الأوروبي فور وصوله عن تطلعه إلى التواصل مع قادة الأحزاب السياسية ودعمهم للتوصل إلى اتفاق حول أكثر القضايا إثارة للجدل وهي إعادة الانتخابات البرلمانية وإطلاق سراح الشخصيات المعارضة.