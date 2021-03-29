رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

جورجيا: الحكومة مستعدة لحوار بنّاء مع الأحزاب السياسية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:37 م
رئيس الوزراء الجورجي
رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي
ا ش ا
طباعة
صرَّح رئيس الوزراء الجورجي إيراكلي غاريباشفيلي أن حزب الحلم الحاكم مستعد لإجراء "حوار بناء" مع أحزاب المعارضة لحل التوتر السياسي الحالي "في أقرب وقت ممكن".

جاءت تصريحات غاريباشفيلي، الاثنين، بعد اجتماعه مع وسيط الاتحاد الأوروبي كريستيان دانيلسون، الذي عاد إلى تبليسي منذ يومين، بعد فشل جهوده السابقة للوساطة بين الطرفين في وقت سابق من الشهر الجاري.

أضاف رئيس الوزراء أن الحكومة الجورجية تقدر وساطة الاتحاد الأوروبي من أجل تهدئة الوضع وسير عملية سياسية طبيعية في البلاد.

وناقش غاريباشفيلي ودانيلسون، خلال الاجتماع، القضايا الخلافية، مؤكدين على أهمية سيادة القانون واحترام المؤسسات الديمقراطية، وكذلك النتائج التي توصلت إليها بعثة مراقبة الانتخابات التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا والتي قالت إن الانتخابات البرلمانية لعام 2020 في جورجيا كانت حرة وتنافسية.

ومن المقرر أن يستأنف دانيلسون محادثاته في وقت لاحق من اليوم مع رئيسة جورجيا سالومي زورابيشفيلي وأعضاء الحزب الحاكم وقادة المعارضة.

وأعرب الوسيط الأوروبي فور وصوله عن تطلعه إلى التواصل مع قادة الأحزاب السياسية ودعمهم للتوصل إلى اتفاق حول أكثر القضايا إثارة للجدل وهي إعادة الانتخابات البرلمانية وإطلاق سراح الشخصيات المعارضة.

موضوعات متعلقة

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

الأكثر قراءة

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية

بلهارسيا وسرطان.. كيف بدأت رحلة حليم وزكى مع المرض وكيف انتهت؟

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟