رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

تنسيقية شباب الأحزاب بعد تعويم السفينة: المصريون كسبوا الرهان أمام العالم

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:04 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
إسلام نصير - محمد الشريف
طباعة
تتوجه تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالتحية للأيادي المصرية التي نجحت في تعويم سفينة الحاويات العملاقة "إيفر جرين"، وإعادة شريان التجارة العالمية إلى العمل في وقت وجيز.

وتهنئ التنسيقية جموع المصريين بهذا الإنجاز المصري الذي أثبت قدرة، وإرادة المصريين على مواجهة المخاطر والتحديات بأيدي، وخبرات مصرية خالصة.

وتشيد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطريقة معالجة الأزمة التي ضربت الدولة المصرية فيها مثالا للحرفية والشفافية، والإدارة الناجحة، رغم تشكيك عدد من الفاعلين المحليين، والدوليين في قدرة مصر على مواجهة هذا التحدي.

وتابعت: "إن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إذ تحيي السواعد المصرية القادرة على مواجهة التحديات، فإنها تؤكد أن قناة السويس وإن كانت تمثل للعالم شريانا للتجارة، فإنها تمثل للمصريين قيمة كبيرة في الانتماء والاستقلال والسيادة الوطنية".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الدفاع الأمريكية: مصر أنجزت عملًا مذهلًا بتعويم السفينة الجانحة بقناة السويس

متحرش جديد داخل أتوبيس الجيزة.. والأمن يفحص الكاميرات

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر


الصور

image description

حدادًا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

الأكثر قراءة

وفاة ابنة جومانا مراد.. والفنانة: «فراقك صعب»

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

43 سفينة تبدأ في عبور قناة السويس

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

إنفوجراف

image description

تحقيقات النائب العام بحادث قطار سوهاج (إنفوجراف)

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

تردد قناة السومرية على النايل سات

وفاة «الجدة» الكينية للرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما

بخطوات سهلة.. تردد قناة بي إن سبورت المفتوحة على النايل سات

تعرف على تردد قناة تايم سبورت الارضية 2021

أيام زمان

«طلقها بسبب الشورت».. حكاية أغرب طلاق للفنانة صباح

«عشت 10 قصص حب».. اعترافات عادل أدهم عن النساء في حياته

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

مناقشة تبغ وشوكولاتة لزيزيت سالم فى بتانة.. الخميس

نهضة مصر تصدر كتاب مصطفى حسني الجديد «رسالة من الله»

الأربعاء.. تكريم أمهات الشهداء بـ«صالون الفن والمجتمع»

أسماء علاء الدين: «عاشق البنفسج» تناقش تعدد العلاقات النسائية