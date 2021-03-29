الاتحاد الأوروبي يطالب اليونان بالتحقيق في صد طالبي اللجوء

قالت إيلفا جوهانسن، كبيرة مسئولي الاتحاد الأوروبي لشئون الهجرة، الإثنين، إن اليونان "يمكنها فعل المزيد" للتحقيق في اتهامات بأنها تعيد طالبي اللجوء، ومن بينهم أطفال، إلى تركيا.وقالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين إنها تلقت عددا متزايدا من التقارير في الشهور الماضية تشير إلى أن اليونان ربما دفعت طالبي لجوء للعودة إلى تركيا، وهم في البحر أو فور وصولهم إلى أراضيها أو تركتهم على غير هدى في البحر.وعلى الدوام رفضت اليونان تلك التقارير، وقالت جوهانسن، مفوضة الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية، خلال زيارة لجزيرة ليسبوس اليونانية: "يساورني القلق الشديد تجاه تقرير المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وهناك بعض الحالات المحددة التي أعتقد يقينا أنها تحتاج إلى النظر إليها عن كثب".ومضت: "أعتقد أن السلطات اليونانية يمكنها فعل المزيد بشأن التحقيق في اتهامات الصد المنسوبة إليها".وقال الوزير اليوناني، نوتيس ميتاراكيس: "الذي تحدث في مؤتمر صحفي مشترك مع جوهانسن إن بلاده التزمت بالقانون الأوروبي والقانون الدولي.. ننفي بشدة أن يكون خفر السواحل اليوناني شارك في أي وقت في أعمال الصد".