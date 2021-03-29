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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

لافروف: مستعدون لمواصلة الدعم للجهود الرامية لاستقرار الوضع في إفريقيا الوسطى

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:01 م
سيرجي لافروف
سيرجي لافروف
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أعرب وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، عن استعداد موسكو لمواصلة مساعدتها في الجهود الرامية إلى استقرار الوضع في إفريقيا الوسطى، في إطار دورها كعضو دائم في مجلس الأمن الدولي.

وذكرت الخارجية الروسية، في بيان لها أوردته وكالة أنباء (تاس) الروسية: أن الجانب الروسي أعرب،في اتصال هاتفي مع رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى فوستين أرشانج تواديرا، عن استعداده لمواصلة دعمه للجهود التي تبذلها قيادة أفريقيا الوسطى لتحقيق الاستقرار في البلاد بصفتها عضو دائم في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما اتفق الجانبان على تطوير التعاون العسكري التقني، لمواصلة تعزيز تنسيق السياسة الخارجية في القضايا الدولية والافريقية الرئيسية، بحسب البيان.

وأضاف البيان أيضَا: أن الجانبين تبادلا الآراء بشأن تنمية العلاقات الثنائية، كما أكدا على محاولتهما المشتركة لمواصلة تعميق الحوار السياسي والتعاون المثمر في مجالات التجارة والاقتصاد والاستثمار والعلاقات الإنسانية بين شعبي الدولتين.

كما هنأ لافروف رئيس جمهورية إفريقيا الوسطى على إعادة انتخابه وتنصيبه المرتقب، متمنيًا له "مزيدا من النجاح في إنجاز المهام الصعبة الموكلة إليه على مسار التنمية الوطنية وتعزيز الأمن".

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