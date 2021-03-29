وكيل صحة الغربية يتفقد الفرق الثابتة بحملة التطعيم ضد شلل الأطفال بميت حبيش

قام الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية يرافقه الدكتور محمد شكر مدير إدارة الطب الوقائي بتفقد سير عمل الفرق الثابتة بالحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالوحدة الصحية بميت حبيش البحرية وذلك في يومها الثاني، حيث تأكد من تطعيم الأطفال لتغطية المستهدف وفقآ للخطة الموضوعة، كما شدد على اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية أثناء العمل بالحملة، مشيرًا إلى أن التطعيم عبارة عن نقطتين توضع بفم الطفل وتعمل الفرق خلال أيام الحملة من الساعة ٨ صباحًا حتى الـ٥ مساء، مؤكدًا أن التطعيم آمن وبالمجان.وفي سياق متصل تفقد وكيل وزارة الصحة أعمال الوحدة والاستماع إلى المواطنين في الخدمة المقدمة، كما قام بمتابعة سير العمل ومتابعة تواجد الأطقم الطبية وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.