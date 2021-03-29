المالكي يطلع وزير ألماني على آخر تطورات القضية الفلسطينية

أطلع وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي وزير الدولة الألماني للشؤون الخارجية نيلز اننين خلال اتصال عبر "الفيديو كونفرنس" على آخر التطورات بشأن إجراء الانتخابات في فلسطين، داعيا ألمانيا للمشاركة في المراقبة على العملية الانتخابية.وأكد المالكي حسبما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية اليوم الإثنين، أن الجانب الإسرائيلي لم يجب حتى الآن على الطلب الفلسطيني بإجراء الانتخابات في القدس المحتلة، مشددا على أهمية إشراك المقدسيين في الانتخابات ترشيحا وانتخابا، وأنه بدون القدس لن يكون هناك انتخابات.كما أكد المالكي مضي دولة فلسطين بالتنسيق مع المحكمة الجنائية الدولية بالرغم من الإجراءات العقابية والضغوط التي تفرضها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، على المسؤولين الفلسطينيين من أجل التراجع عن محاسبة إسرائيل ومساءلتها في المحافل الدولية لانتهاكها القانون الدولي واتفاقيات جنيف.