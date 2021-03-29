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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرهان يدعو أمريكا والاتحاد الأوروبي للمساهمة في التوصل لاتفاق حول سد النهضة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:55 م
البرهان
البرهان
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دعا رئيس مجلس السيادة الإنتقالي بالسودان الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، إلى المساهمة في تعزيز مسيرة السلام في السودان، والتوصل إلى اتفاق مشترك حول ملف سد النهضة.

وذكر مجلس السيادة الانتقالي، في بيان، أن البرهان التقى، في الخرطوم، اليوم الإثنين، المبعوث الأمريكي للسلام في السودان دونالد بوث، ومبعوث الاتحاد الأوروبي بالخرطوم روبرت فان دول، حيث بحث اللقاء مسيرة السلام في السودان، بجانب الخلافات بين السودان ومصر وإثيوبيا بشأن سد النهضة، والتطورات على حدود السودان الشرقية مع إثيوبيا.

وأكد رئيس مجلس السيادة السوداني، التزام السودان المبدئي بالحلول السلمية والدبلوماسية بشأن القضايا الخلافية مع دولة إثيوبيا، مشيرا إلى أن انفتاح القوات المسلحة في منطقة الفشقة (شرق السودان) جرى داخل الأراضي السودانية، وفق اتفاقية ١٩٠٢، وما أكدته التفاهمات اللاحقة مع الجانب الإثيوبي.

من جانبهما، هنأ المبعوثان، رئيس مجلس السيادة السوداني، بمناسبة التوقيع على إعلان المبادئ بين حكومة الفترة الانتقالية، و"الحركة الشعبية – شمال" بقيادة عبد العزيز الحلو، في مدينة جوبا أمس.

وأوضح المبعوثان الأمريكي دونالد بوث، والأوروبي روبرت فان دول، استعدادهما للتوسط في قضية سد النهضة، وأكدا إيمانهما بضرورة التوصل إلى حل دبلوماسي بشأن الخلاف حول السد وفق مقاربة تُرضي الأطراف الثلاثة، بحيث تضمن لإثيوبيا التمتع بالكهرباء، وللسودان سلامة أراضيه وتأمين سدوده، ولمصر حقوقها المائية.

وأشاد المبعوثان بحسن قيادة رئيس مجلس السيادة للمرحلة ونجاحه في التوصل إلى حل لقضية السلام، في إشارة إلى الاختراق الذي حدث أمس بالتوقيع على إعلان المبادئ مع "الحركة الشعبية – شمال"، والذي من شأنه تمهيد الطريق لتحقيق سلام شامل بالبلاد.

من جهته، أكد مبعوث الاتحاد الأوروبي، استعداد الاتحاد لدعم عملية الإصلاحات الاقتصادية التي يشهدها السودان، والمساهمة في برنامج الحكومة لدعم الأسر الفقيرة.

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