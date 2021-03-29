ضبط منظومة لتوزيع خدمات الإنترنت دون ترخيص فى البحيرة

أكدت معلومات الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات قيام (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة أبو حمص بالبحيرة) بإنشاء منظومة اتصالات غير شرعية لخدمات الإنترنت والإعلان عنها وتقديم خدماتها للعامة دون الحصول على ترخيص من الجهات المعنية، متخذًا من محل إقامته مركزًا لإدارة نشاطه غير المشروع.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن البحيرة والجهات المعنية أمكن ضبطه، وبتفتيش مسكنه عُثر على كل الأجهزة المعدة للنظام وهى (مجموعة من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في توزيع خدمات الإنترنت)، وبمواجهته أقر بقيامه بإنشاء تلك الشبكة وتوزيع خدمة الإنترنت على المواطنين مقابل مبلغ مالي يتم تحصيله منهم شهريًا.تم اتخاذ الإجراءات القانونية.