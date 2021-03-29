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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

عضو في «السيادة السوداني» يدعو إلى نبذ خطاب الكراهية

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:53 م
الدكتور الهادي إدريس
الدكتور الهادي إدريس
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دعا عضو مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الدكتور الهادي إدريس، الشعب السوداني إلى نبذ ومحاربة خطاب الكراهية والعنصرية والقبلية لبناء دولة سودانية تسع الجميع على أساس المساواة في الحقوق والواجبات.

وقال إدريس، لدى مخاطبته لقاء جماهيريا في ولاية نهر النيل (شمال السودان)، إن النخب السياسية في السودان فشلت منذ الاستقلال في إدارة التنوع وإدارة الموارد التي تزخر بها البلاد.

أضاف أن الحكومة المركزية اعترفت، ولأول مرة، عبر الاتفاق الذي توصل إليه شركاء السلام في جوبا، بأن ولايتي نهر النيل والشمالية، تعانيان من التهميش الذي يجب معالجته.

وأوضح أن مسار الشمال مفتوح إذا ما رأى أهله أنه لايلبي طموحاتهم، بسبب عدم مخاطبة قضاياهم، مؤكدا استعداد حكومة الثورة لفتح حوار لإيجاد الحلول المناسبة.

أشار إلى أن أقاليم السودان تعاني جميعها من التهميش، لذلك برزت فكرة المسارات في اتفاق جوبا لسلام السودان، موضحًا أن القضايا التي لم تتم معالجتها عبر منبر جوبا، ستتم معالجتها عبر المؤتمر الدستوري من أجل تهيئة البيئة للانتخابات لهزيمة القوى التي بطشت بالشعب خلال ثلاثين عاما.

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