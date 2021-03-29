حركة الملاحة تعود إلى موانئ بورسعيد بعبور أول سفن قافلة الشمال (فيديو)

يشهد ميناء شرق بورسعيد، مرور قافلة الشمال من السفن التي تعطلت حركتها بسبب السفينة الجانحة، وذلك عقب إنهاء الأزمة وإعادة إبحار السفينة، بواسطة القاطرات المصرية، والعاملين بهيئة قناة السويس.تتجه السفن من البحر المتوسط بمحافظة بورسعيد، إلى البحر الأحمر، وذلك من خلال المجري الملاحي لقناة السويس، شرق محافظة بورسعيد، لتصل أول سفينة من الـ 30، إلى الإسماعيلية بالتزامن مع مؤتمر الفريق أسامة ربيع مساء اليوم، وعقب مرور الـ30 "قافلة الشمال" يتم عبور قافلة الجنوب، طبقًا لإجراءات الملاحة التي تنظمها هيئة قناة السويس.يذكر أن محاولات تعويم السفينة الجانحة بالمجرى الملاحي لقناة السويس، قد نجحت لتستعد للتحرك وسحبها بمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة، استعداد لاستئناف حركة الملاحة، وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، أعلن، اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.