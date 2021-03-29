تعرف على موعد آذان الفجر في القاهرة 2021

يرغب الكثير من المواطنين في معرفة موعد آذان الفجر فى القاهرة 2021، حيث تستمر عمليات البحث عبر المنصات الإلكترونية، لأن هناك الكثير من الأفراد تربطهم أعمال مع طلوع الفجر، مثل التجار الذين يريدون الذهاب إلى الأسواق، والفلاحين الذين يقومون بأعمال الزراعة، بالإضافة إلى المسلمين الذين يريدون معرفة صلاة الفجر، عملا بقوله صلى الله عليه وسلم ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها، كما أن موعد صلاة الفجر تعد إحدى اهتمامات القارىء المصرى والعربي يوميًا، فهناك عدد كبير من قراء القرآن الكريم في الإذاعة يبحثون عن الموعد نظرًا للقراءة التي يقومون بها قبل الصلاة مباشرة.





وبعد آذان الفجر وطلوع الشمس توزع الأرزاق، فهناك العديد من المواطنين يحبون الاستقياظ مبكرا في بعض الحرف والمهن، وكما يقول المصريين الاستقياظ مبكرًا يجلب الخير ويبارك في اليوم، الكثير من المعتقدات يربطها المصريين بالأحداث اليومية، بالإضافة إلى أن البعض يريد معرفة الصلاة ويظل مستيقظًا حتى شروق الشمس ويصلى الضحى، فبها ثواب عظيم.





"الدستور" يرصد خلال السطور القادمة موعد آذان الفجر الذي حظى باهتما كبير من جانب المواطنين عبر المنصات الإلكترونية بالبحث والسؤال عن موعده، إضافة إلى مواقع التواصل الاجتماعي.





موعد آذان الفجر فى القاهرة 2021

وطبقا لأخر موعد وتحديث لدار الإفتاء المصرية، وخبراء علم الفلك، فإن موعد آذان الفجر وصلاته يكون في الساعة 4:22 صباحًا، بينما وقت الشروق 5:49 صباحًا.

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موعد آذان الظهر 12:00 مساء، بينما يؤذن العصرفي الساعة 31: 3، بينما موعد آذان المغرب 6:12 م، وأما موعد آذان العشاء في تمام الساعة 7:29 مساء.





مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ

بينما تختلف مواعيد الصلاة في محافظة شرم الشيخ ما يقرب من ربع ساعة، حيث يؤذن الفجر4:11 صباحًا، والشروق 5:37 صباحًا، ويؤذن الظهر في تمام الساعة 11:48 م، بينما يؤذن لصلاة العصر في تمام الساعة 3:17 م، وأما المغرب 5:59 م، وأخيرًا يؤذن لصلاة العشاء في تمام الساعة 7:15 مساء.



