تدريب 144 شابًا على الحرف.. وتوفير 350 وظيفة في كفر الشيخ

قامت مديرية القوى العاملة بكفر الشيخ، بعمل تدريبات وتوفير فرص العمل للشباب والفتيات في المصانع والشركات، إضافة لتوزيع شهادات أمان للصيادين والعمالة لغير منتظمة التي تم تحديدها لأبناء المحافظة.وقال المحاسب علاء الدين ناصف، وكيل وزير القوى العاملة بكفر الشيخ، إنه تم تدريب 144 شابًا وفتاة على عدد من المهن خلال 9 دورات، بمركز التدريب بفوه، لتعليم مهن السباكة والكهرباء والنجارة والخياطة، وتم توزيع شهادات على 27 فائزًا بالدرجة الاولى والثانية والثالثة في الدورات التسع، إضافة لصرف زي موحد وأدوات للمتدربين، كما تم صرف 18 ألف جنيه مرتبات وحوافز للمدربين المشاركين في تلك الدورات.وأضاف ناصف، كما تم توزيع 6 آلاف و250 شهادة أمان على الصيادين والعمالة لغير منظمة، كما توفير 150 فرصة عمل بالنسبة لـ 5%،و200 فرصة عمل للمؤهلات المتوسطة والعليا بالمصانع والشركات، مؤكدًا أن المرتبات لا تقل عن 1200 جنيه كحد أدنى.