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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

جنايات المنصورة تقضي بحبس المتهم بهتك عرض نجلة زوجته 5 سنوات

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:41 م
حبس
حبس
همت الحسيني
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قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات المنصورة برئاسة المستشار بهاء الدين المري، رئيس محكمة جنايات المنصورة، وعضوية المستشارين أحمد لطفي حسانين، وسعيد السمادوني، ومحمدالشرنوبي، وسكرتارية محمود عبدالرازق بمعاقبة "عصام.م.أ.ا"، 63 سنة، موظف بالمعاش بالسجن 5 سنوات لاتهامهه بالتعدي جنسيًا على نجلة زوجته والتي لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا بأن قام بملامسة مواطن عفتها وهتك عرضها.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء رأفت الفقي، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مصطفى كمال مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة المنصورة من"ع.ع.ح"، 46 سنة، سائق درجة ثانية ومقيم بمدينة دمياط، أن نجلته أنبأته بقيام زوج والدتها والمقيمة معه بالتعدي عليها جنسيًا وحسر ملابسها عنها ولامس بقضيبه مواطن العفة بجسدها قاصدًا هتك عرضها.

بتقنين الإجراءات تمكنت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة، بقيادة الرائد أحمد توفيق رئيس المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة.

وأحال المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنصورة المتهم لمحكمة جنايات المنصورة في القضية رقم 20469 لسنة 2020 والمقيدة برقم 2359 لسنة 2020 كلي جنوب المنصورة بتهمة هتك العرض لطفلة لم تبلغ من العمر ثمانية عشر عامًا ميلاديًا بالقوة.

ووجهت النيابة العامة للمتهم تهمة هتك العرض وارتكاب الجناية المعاقب عليها بالمادتين 2672،268 من قانون العقوبات والمادة 116 مكرر1 من القانون 12 لسنة 1996 شأن الطفل والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

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