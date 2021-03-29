وكيل «صحة الغربية»: وصول جهاز فحص الثدي الرقمي لمستشفى المحلة العام

أعلن الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية، عن وصول جهاز فحص الثدي الرقمي ( Digital mammography ) التابع للمبادرة الرئاسية؛ للكشف المبكر عن أورام الثدي الى مستشفي المحلة العام ويعد هذا الجهاز رقم (2 ) على مستوي المحافظة.أوضح الدكتور عبد الناصر، أن إمكانيات الجهاز أنه أفضل جهاز تصوير الثدي الرقمي (ماموجرام) Digital Mammography، وفقًا لأحدث التقنيات العالمية، وذلك سعيا من الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة للنهوض بالمنظومة الصحية وتحديث وتطوير الأجهزة الطبية بجميع المحافظات؛ لتقديم أفضل خدمة ممكنة للمرضى المترددين على المستشفيات.