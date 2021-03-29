وفد رهبان أوكرانى يزور دير الأمير تادرس بحارة الروم

زار وفد رؤساء الأديرة الأوكرانية، التابعة للكنيسة الأرثوذكسية الروسية، الإثنين، دير الأمير تادرس الشطبى للراهبات بحارة الروم، مصر القديمة، حيث استقبلتهم تماف أدروسيس، رئيسة الدير، وعدد من الأمهات راهبات الدير.وزار الوفد الرهباني اليوم كنيسة العذراء بالمعادي وكنائس مصر القديمة وديري الشهيدين أبي سيفين ومارجرجس بمصر القديمة، في إطار جولته الحالية بمصر، كما زار كنائس وأديرة مصر القديمة الأثرية ضمن جولتهم التي بدأت منذ عدة أيام بمصر.