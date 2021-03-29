الاستعدادات النهائية للدورة السابعة من معرض زايد للكتاب (صور)

أعلنت اللجنة المنظمة لمعرض مدينة الشيخ زايد للكتاب في دورته السابعة، عن الانتهاء من الاستعدادات النهائية للمعرض، وذلك قبل انطلاقه في الأول من أبريل المقبل ويستمر حتى الـ 12 أبريل 2021.حيث سيتم افتتاح المعرض في تمام الساعة الواحدة ظهر يوم الخميس المقبل الموافق 1 أبريل في تمام الساعة الواحدة ظهرا بحضور عدد كبير من المثقفين والناشرين وعدد من الشخصيات العامة وعدد من سفراء الدول الأجنبية.ويقام المعرض الذي تنظمه مؤسسة زايد للإبداع والتنمية تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، ومحافظ الجيزة اللواء أحمد راشد، ويقام المعرض خلال الفترة من 1 وحتى 12 أبريل 2021، في مدخل 2 بمدينة الشيخ زايد.ويتضمن المعرض العديد من الفعاليات الفنية والثقافية وأنشطة الأطفال، وذلك بمشاركة أكثر من مائة دار نشر، أبرزها الهيئة العامة المصرية للكتاب، أكاديمية الفنون، دار الشروق، دار نهضة مصر، الدار المصرية اللبنانية، دار دّون، سما، الكرمة، الرواق، أطلس، دارك، تشكيل، مكتبة مدبولي، مكتبة تنمية، مكتبة ديوان، المكتبة الأكاديمية، منصة أسفار للكتب، إضافة إلى مؤسسة إبييدي للنشر من المملكة المتحدة.