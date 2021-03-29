إحباط 3 محاولات تهريب ملابس جاهزة ومعجون تمر بنويبع

أحبط رجال الجمارك بالإدارة العامة لجمارك نويبع، برئاسة حمدى الشعراوي، 3 محاولات تهريب معجون تمر وملابس جاهزة بالمخالفة لقانوني الجمارك والاستيراد والتصدير.ففى المحاولة الأولى وبناءً على إخبارية مشتركة مقدمة من إدارة البحث الجنائى بميناء نويبع وإدارة مكافحة التهرب الجمركى وإدارة الأمن الجمركي بمحاولة شركة أ.ج.د للاستيراد تهريب كمية من البضائع المخالفة للتهرب من سداد الرسوم عن طريق التلاعب فى نوع الصنف والأعداد في الفاتورة عما هو مدرج فى شهادة المنشأ والمستندات للتمتع بالإعفاء الممنوح باتفاقية الشراكة العربية.بالكشف الفعلى للبضائع الواردة تبين وجود 424 كرتونة معجون عجوة التمر غير موجودة في المستندات وغير مدون عليها أي بيانات، بخلاف الوارد في المستندات وهو 6500 كرتونة تمور سعودية بالنواة.وفى المحاولتين الثانية والثالثة تم ضبط محاولة راكبين قادمين من الأردن تهريب كمية من الملابس الجاهزة بإخفائها بعيدًا عن أعين رجال الجمارك بصالة التفتيش.تم الضبط بلجنة برئاسة أحمد منصور، مدير الإدارة وعمر عبد النور، مدير صالة التفتيش، وأحمد دياب تعريفة، وأحمد حسن، مدير إدارة الحركة، وهشام عمار ومصطفي الجالي ومحمد رمضان بإدارة الحركة، وأسامة صلاح، أمن جمركي، وأحمد فيصل محمود عسراوي، وقاسم لملوم وحسني محمد حسين مكافحة.تم تحرير المحاضر رقم 6 و7 و8 وبلغت قيمة التعويضات الجمركية المستحقة 75 ألفًا و666 جنيهًا.قرر حمدي الشعراوي، مدير عام جمرك نويبع، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضرى ضبط جمركي رقمى 6 و7 و8 لسنة 2021.