الفريق أسامة ربيع يودع السفينة الجانحة برفع علم مصر (صور)

ودَّع الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، السفينة البنمية الجانجة بالترقيم 151 للمجري الملاحي، برفقة الاستشاريين وأعضاء غرفة الطوارئ لإدارة الأزمة التي أثرت على الاقتصاد العالمي، برفع الأعلام المصرية على القاطرات المشاركة في اعمال التعويم.وكان رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أعلن اليوم الإثنين، عن تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN".