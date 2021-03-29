السودان: نطور معبرى أشكيت وأرقين لدعم التجارة مع مصر

أكد عزالدين الشيخ منصور، وزير الداخلية السوداني، حرص الدولة على ترقية وتطوير المعابر الحدودية التي تربط البلاد بالدول الصديقة، وذلك خلال زيارته لمعبري اشكيت وأرقين الحدودين مع مصر.وشدد وزير الداخلية السوداني على أن تلك المعابر تسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر حركة البضائع التجارية، إضافة إلى توفير البيئة المناسبة للمواطنين المغادرين عبر تلك المعابر، وذلك حسب وكالة الأنباء السودانية "سونا".أوضح وزير الداخلية أن الزيارة المشتركة للمعابر مع وزير النقل ميرغني موسى، تأتي للوقوف على الحركة التجارية وحركة المسافرين بالمعبرين وكيفية إيجاد المعالجات اللازمة للمعوقات التي تعترض سير العمل للارتقاء بالعمل وتذليل العقبات لدعم الحركة التجارية بين السودان ومصر، بجانب العمل على إيقاف عمليات التهريب.من ناحيته، أكد وزير النقل الأهمية الاقتصادية للمعبرين ودورهما فى دعم الاقتصاد الوطني، ما يتطلب توفير البيئة الصالحة للمسافرين وتسهيل وتطوير الحركة التجارية بين السودان والشقيقة مصر، مؤكدًا إصدار قرار بمنع الحافلات العاملة في نقل الركاب من حمل البضائع نسبة للأوزان الزائدة التي أضرت بالطرق.