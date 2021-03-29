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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

بحضور وزير الرياضة.. «شباب النواب» تناقش استعدادات أولمبياد طوكيو 2021

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:36 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
كريمة ابو زيد - السيد السعدني
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أكد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أن الوزارة بدأت الاستعدادات مبكرا لأولمبياد طوكيو 2021.

وقال: شكلنا لجنة علمية لوضع رؤية لخطة 2020، الي جانب لجنة التخطيط التي وضعت معايير برئاسة الدكتور كمال درويش، لتحديد احتمالية عددية للرياضيين الذي يؤهلون للمنافسات في طوكيو ووضعنا ما يقرب من٢٩ وتم وضع ١٠ منهم في المنافسة.

وأشار الدكتور أشرف صبحى، إلى أن الوزارة عملت علي عدة مسارات وقدمنا دعم مالي على ٦ دفعات، لافتا إلى أن مستوى تأهيل الفرق تم بشكل عالي، وبسبب ظروف جائحة كورونا اختلف المخطط ولكن لم نتوقف، قائلا: الوزارة نجحت في عمل برنامج وسيط للرعايا ل55 لاعبا مؤهلين للاولمبياد.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة، برئاسة النائب محمود حسين، لمناقشة استعدادات الاتحادات الرياضية المختلفة لاولمبياد طوكيو 2021 وذلك بحضور عدد من رؤساء الاتحادات الرياضية المختلفة.

وأوضح "صبحى" أن لجنة الشباب والرياضة، من اللجان الفاعلة وتسعي لتطوير الرياضة المصرية، وهو نفس هدف الوزارة، حيث يسعى الجانب التشريعي والتنفيذي للعمل علي تطوير الرياضة المصرية.

قال النائب محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة، إن اجتماع اليوم من أهم الاجتماعات، حيث يهدف في المقام الأول لتذليل كافة العقبات التي تواجه أي من البعثات الرياضية المختلفة.

ومن جانبه؛ قال النانب ثروت سويلم، وكيل لجنة الخطة بمجلس النواب، إن اللجنة ستقدم جميع الدعم المطلوب للبعثة المصرية من أجل رفع اسم مصر عاليا في أولمبياد طوكيو 2021.

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