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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

كندا تنتظر أكثر من 3 ملايين جرعة لقاح لكورونا

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:01 م
لقاح لكورونا
لقاح لكورونا
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كشف مسئولو الصحة الكنديون، اليوم الإثنين، أن البلاد على وشك تلقي 3.3 مليون جرعة لقاح مضاد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) من شركات أدوية مختلفة خلال الأيام المقبلة.

ويمثل التدفق المتوقع خلال الأسبوع الجاري أكبر كمية تحصل عليها البلاد منذ بداية الوباء، وذلك بفضل الشحنات المخطط لها من ثلاثة مصادر مختلفة.

وتقول وكالة الصحة العامة الكندية إنه من المقرر أن تشحن شركتا فايزر وبيونتيك ما يقرب من 1.2 مليون جرعة هذا الأسبوع، حيث تواصل الشركتان ضخ الجرعات بوتيرة سريعة.

كما تتلقى الحكومة الفيدرالية نحو 1.5 مليون جرعة من لقاح أكسفورد-أسترازينيكا من الولايات المتحدة غدا الثلاثاء، والتي ستصل بالشاحنات وستمثل أول جرعة تأتي من جنوب الحدود. وتقول الحكومة أيضا إن شركة موديرنا ستفي بوعدها بتسليم 600 ألف جرعة يوم الخميس المقبل، أي بعد نحو أسبوع من المتوقع.

وجاء جميع اللقاحات الكندية حتى الآن من أوروبا، باستثناء 500 ألف جرعة من أسترازينيكا من الهند في وقت سابق من هذا الشهر.

وكان من المفترض أن تكون شركة موديرنا قد شحنت حوالي 846 ألف جرعة لقاح إلى كندا الأسبوع الماضي، ولكن تم تسليم جزء بسيط فقط بسبب ما وصفته الشركة والحكومة بأنه تراكم في اختبارات ضمان الجودة.

يأتي الضخ الكبير المتوقع لجرعات اللقاح الجديدة؛ حيث أفادت الحكومة الفيدرالية بأن كندا تلقت أكثر من ستة ملايين جرعة اعتبارًا من الأسبوع الماضي.

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