خبير: تطوير الفنادق التاريخية يدعم صناعة الفنادق المصرية

قال الخبير الاقتصادي هيثم تركي، إن تطوير الفنادق التاريخية التي تتبع وزارة قطاع الأعمال العام يسهم في دعم صناعة الفنادق في مصر.أضاف تركي، لـ«الدستور»، أن تطوير وتحديث الشكل المعماري وإضافة طابع عصري حديث يتواكب مع التطورات العالمية لتطوير الفنادق والمنشآت والمنتجعات السياحية التي تسهم بشكل مباشر في دعم السياحة، خاصة تطوير وتحديث الفنادق التي تمتلكها الدولة.أشار إلى أن تطوير الفنادق التابعة للدولة من أهم خطوات تنشيط السياحة في مصر، خاصة بعد حالة الركود الناجمة عن انتشار فيروس كورونا، حيث تمثل الفنادق التاريخية والقديمة واجهة مصر الحضارية والتاريخية، لافتًا إلى أهمية إدارة الفنادق التاريخية من خلال شركات عالمية عالية الخبرة في مجال إدارة، وتدريب وتأهيل العمالة والتأمين عليهم لحمايتهم من أي خطر قد يصيب قطاع السياحة مجددًا.