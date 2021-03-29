الخميس.. مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول لقاحات كورونا وتوزيعها بشرق المتوسط

يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.يناقش المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، ولقاحات فيروس كورونا ووصولها وتوزيعها في دول الإقليم.يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.