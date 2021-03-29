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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الخميس.. مؤتمر صحفى للصحة العالمية حول لقاحات كورونا وتوزيعها بشرق المتوسط

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:01 م
لمنظمة الصحة العالمية،
لمنظمة الصحة العالمية،
فاتن خديوى _ سارة سعودى
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يعقد المكتب الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، الخميس، مؤتمرًا صحفيًا عن طريق الفيديو حول تطورات جائحة كوفيد-19 بالتركيز على وصول لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها في إقليم شرق المتوسط.

يناقش المؤتمر الصحفي إحاطة حول مستجدات الوضع الإقليمي لجائحة كوفيد-19، ولقاحات فيروس كورونا ووصولها وتوزيعها في دول الإقليم.

يشارك في المؤتمر الدكتور أحمد المنظري، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، والدكتور تيد تشيبان، المدير الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا لليونيسف، والدكتورة رنا الحجة، مديرة إدارة البرامج، منظمة الصحة العالمية، والدكتور عبد الناصر أبو بكر، مدير وحدة إدارة مخاطر العدوى، منظمة الصحة العالمية.

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