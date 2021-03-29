نيابة سنورس تأمر بحبس سائق متهم بالتحرش بطفلة 4 أيام

أمرت نيابة بندر سنورس، اليوم الإثنين، بحبس المتهم بواقعة التحرش بطفلة عمرها 4 سنوات، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.وتعود تفاصيل الواقعة عندما اتهمت والدة طفلة مقيمة بمدينة سنورس بمحافظة الفيوم، سائق أتوبيس، الذي ينقل طفلتها إلى حضانتها بقيامه بالتحرش بالطفلة، والتي تبلغ من العمر 4 سنوات.كان اللواء رمزي المزين مدير أمن الفيوم، تلقى اخطارا من مأمور مركز شرطه سنورس بورود بلاغ من أهل طفلة مقيمة بسنورس يتهمون فيه سائق أتوبيس حضانة "فكرة"، ويدعى" محمد السيد محمود" بالتعدي على ابنتهم بالتحرش.وتمكنت وحدة مباحث مركز شرطة سنورس برئاسة الرائد محمد هاشم رئيس المباحث من ضبط المتهم، وتحرر محضر بالواقعة برقم 1450 إداري سنورس وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.