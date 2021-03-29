إزالة الحشائش حول تجمعات القطن فى كفر الشيخ

كلف اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، بتشكيل لجنة لإزالة الحشائش حول تجميعات القطن والطرق للقضاء على الحشرات وغيرها، بإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، ومديري الجمعيات الزراعية، وذلك للقضاء على الزواحف والحشرات والثعابين والحد من تكاثرها.وأضاف محافظ كفر الشيخ، أنه قد وجه بتطهير الترع والمصارف وإزالة مخلفات الزراعة من أكوام الحشائش والبوص والهيش وغيرها من البؤر التي تساعد على انتشار الحشرات والثعابين، وتكثيف حملات التوعية بين المواطنين وتفعيل مقاومة القوارض وتفعيل دور الإرشاد والبيئة وتدريب أطقم الأطباء والتمريض على الطرق العلمية للتعامل السليم مع الإصابات، وضرورة وجود مراكز للسموم داخل الوحدات الصحية وتزويدها بالأمصال والترياق الكافي، وعمل المصايد المزودة بالطعم في أماكن الانتشار، بالإضافة إلى استخدام الجير الحى للحد من تكاثر الثعابين.وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفر الشيخ، أنه تتم متابعة اعمال التخلص من الحشائش حول تجميعات القطن والطرق بمعرفة المزارعين ومشرفي الجمعيات، حيث تمت إزالة الحشائش من على الطرق " بجمعية الشرقي، القرن، كوم الحجر، أبوسكين، البنا، كذا إزالة الحشائش حول تجميعات القطن بجمعية السالمية، موضحًا أن وجودها على أطراف الحقول أو بين الأشجار يؤثر بشكل كبير على المنتج الزراعي وعلى نمو الأشجار.