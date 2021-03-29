ساكى: بايدن لديه خطة لتمويل مقترح ضخم للبنية التحتية

قالت جين ساكي، المتحدثة باسم البيت الأبيض، للصحفيين اليوم الإثنين، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سوف يعلن يوم الأربعاء، الخطوط العريضة لخطته لإعادة بناء البنية التحتية للولايات المتحدة، ولديه خطة لتمويلها تمويلًا كاملًا.تُقدّر تكلفة الخطة بنحو ثلاثة تريليونات دولار. وقالت ساكي "الرئيس لديه خطة لإصلاح البنية التحتية لبلدنا ولديه خطة لتمويلها".