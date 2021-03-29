كيف ساهمت «حياة كريمة» في خفض معدلات الفقر؟

سعت الدولة خلال السنوات الماضية إلى تحسين حياة المصريين، خاصة في القرى الفقيرة فأطلقت مبادرة حياة كريمة منذ 3 سنوات للمساهمة في رفع المستوى المعيشي لسكان هذه القرى، وتجهيزها وتطوير البنية التحتية بها بما يساهم في توفير حياة كريمة.وساهمت هذه المبادرة مع برنامج الحماية المجتمعية الذي وضعته الحكومة في خفض معدلات الفقر داخل مصر إلى 29.7% خلال 2019 2020، مقارنةً بـ32.5% فى بحث عام 2017 2018 حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.الدستور تستعرض القصة الكاملة لدور مبادرة حياة كريمة في تراجع معدلات الفقر.مع بداية 2019 أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي مبادرة حياة كريمة التي تهدف إلى التخفيف عن كاهل المواطنين بالمجتمعات الأكثر احتياجًا في الريف والمناطق العشوائية في الحضر، وتعتمد المبادرة على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية التى من شأنها ضمان “حياة كريمة” لتلك الفئة وتحسين ظروف معيشتهم.تشارك كل أجهزة الدولة للحد من معدلات الفقر وتنفيذ المبادرة التي عملت على تنفيذها ثلاث وزارات في البداية وهم التضامن والتنمية المحلية ووزارة التخطيط.تستهدف المبادرة 4500 قرية، وفي العام الأول لتنفيذها بدأ العمل فعليا في 143 قرية، وهم أكثر القرى فقرا على مستوى الجمهورية، وبعدها تم زيادة الرقم لـ375 قرية فقيرة على مستوى الجمهورية في العام المالي 2020-2021، ورصدت الدولة 103 مليار جنيه للتنفيذ، بالتنسيق مع 16 جمعية أهلية للتنفيذ.وحسب البيانات الصادرة عن وزارة التخطيط، تراجع معدلات الفقر في القرى التي استهدفتها مبادرة حياة كريمة، فقالت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن متوسط معدل الفقر في المحافظات التي تم استهدافها ضمن مباردة حياة كريمة بحوالي 14 نقطة مئوية، وتحسّن معدل إتاحة الخدمات الأساسية بـ 20 نقطة مئوية.ولم تتركز جهود الدولة في تحسين البنية التحتية في القرى فقط، وإنما سعت لتمكين مواطني هذه القرى اقتصاديًا، فتم تخصيص 100 مليون جنيه وتوجيهها للتمكين الاقتصادي بالقرى من أجل تحسين المستوى المعيشي للأسر المستفيدة من المبادرة من خلال مشروعات يتم تنفيذها بالتعاون مع وزارة الزراعة.شملت المبادرة تدريب وتأهيل وتشغيل القادرين على العملين خلال دعم وإنشاء بعض المشروعات الصغيرة والتي تهدف إلى مكافحة البطالة حيث شهدت القرى توفير "أكشاك" للشباب وأيضًا مشروعات صغيرة لتمكين المرأة اقتصاديًا، وتشجيع عودة الحرف اليدوية والتاريخية المعروفة عن كل قرية والتى يمكن عمل المرأة بها، وتنظيم دورات تدريبية لتأهيل السيدات والفتيات.وارتفع متوسط الدخل السنوي للأسرة المصرية من 60 ألف إلى 69.1 ألف جنيه، وتراجع معدلات الفقر لأول مرة في مصر منذ عام 1999-2000، ليصل إلى 29.7% مقارنة بـ32.5% في عام 2017-2018، وارتفع متوسط الإنفاق الكلي السنوي للأسرة إلى 61 ألف جنيه مقابل 53 ألف جنيه في بحث 2017.وتستهدف المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، 214 تجمعًا ريفيًا، باستثمارات 9.59 مليار جنيه، وتم وضع خطة تشاركية للمرحلة الثانية تستلزم تنفيذ عدة إجراءات، تضمنت رصد احتياجات ومقترحات المواطنين والمحافظات المستهدفة على مستوى 375 تجمع، وعقد 371 لقاءًا مجتمعيًا، شارك فيها حوالي 9500 مواطن بالتجمعات الريفية المستهدفة لرصد الاحتياجات وترتيب الأولويات.