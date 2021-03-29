جامعة الأزهر تشارك في المنتدى العالمي للذكاء الاصطناعي بدبي

تشارك جامعة الأزهر في حضور المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي في دورته الأولى، والذي يقام في دولة الإمارات العربية المتحدة بمدينة دبي، بحضور الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر.وحول هذه المشاركة صرح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة، بأن مؤسسة الأزهر الشريف جامعًا وجامعةً حريصة على الاطلاع على كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي يُتيح فرصة لقاء الأكاديميين والخبراء من جميع أنحاء العالم في هذا المجال، إضافة إلى معرفة تجارب الجامعات الإماراتية الرائدة في هذا الشأن، مشيرًا إلى حرص الأزهر على الإلمام بهذا العلم الجديد؛ من أجل استثماره لخدمة العملية التعليمية في جامعة الأزهر، من خلال السعي قدمًا في افتتاح كلية للذكاء الاصطناعي ضمن المخطط الاستراتيجي لرؤية مصر 2030م.ووجه نائب رئيس جامعة الأزهر خالص الشكر للقائمين على المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف على تنظيم هذا الحدث العالمي الكبير الذي يعقد في إطار التوجه نحو التحول الرقمي، وهو الملتقى العلمي الأول من نوعه في الوطن العربي.ودعا نائب رئيس جامعة الأزهر بالنجاح والتوفيق لهذا الملتقى العالمي، وأن تكلل جهود القائمين عليه بالنجاح والخروج بتوصيات تخدم البشرية، وأن يحققوا الطفرة المرجوة في هذا المجال على المستوى الأكاديمي والمستوى العملي.ومن المقرر أن يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس جامعة الأزهر، في الجلسة الافتتاحية للمنتدى.ومن جانبه رحب الدكتور محمد عبدالظاهر بمشاركة جامعة الأزهر، قائلًا: نعتز كثيرًا بمشاركة جامعة الأزهر المؤسسة العلمية العربية العريقة ذات التاريخ والعطاء العلمي الكبير والممتد، ونأمل أن نسهم في تقديم كل الدعم اللازم للجامعة؛ من أجل مواكبة كل ما هو جديد في مجال الذكاء الاصطناعي؛ لتستمر الجامعة في أداء رسالتها التنويرية والتعليمية المهمة في أنحاء العالم.ينطلق المنتدى العالمي لصحافة الذكاء الاصطناعي برئاسة شرفية للعالم المصري الكبير الدكتور فاروق الباز، وسيتم بحث عدة موضوعات عبر ٦ محاور أساسية من خلال المنتدى؛ من أجل إيجاد أفضل السبل لتوظيف تقنيات الثورة الصناعية الرابعة في وسائل الإعلام.ويشارك في المنتدى عديد من قيادات الجامعات، والمراكز البحثية العالمية، ومصنعو تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووسائل الإعلام الدولية إلى جانب الإعلان عن الجائزة العالمية لصحافة الذكاء الاصطناعي.وتعد مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف أول مؤسسة بحثية عالمية متخصصة في دراسات الذكاء الاصطناعي ومستقبل الإنسان في مختلف المجالات، تأسست في العام 2018م في دولة الإمارات العربية المتحدة من قبل مجموعة من الأساتذة والباحثين المختصين في دراسات الإعلام والذكاء الاصطناعي والثورة الصناعية الرابعة والعلوم الإنسانية؛ تهدف إلى دراسة مستقبل الإنسان 2050م في ظل التقدم التكنولوجي وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مختلف المجالات: الإعلام والترفيه، والمعلومات وتكنولوجيا الاتصال، والثقافة، والرعاية الصحية، والتعليم، والاقتصاد، وأهداف التنمية المستدامة، وتصميم مستقبل المدن الذكية والمدن المستدامة.جدير بالذكر أن مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف مؤسسة فكرية عالمية استشرافية، تهدف لصناعة مستقبل الإنسان والتوافق مع الآلات حيث نُركز على كل ما هو جديد من أدوات وحلول تكنولوجية، وما له من تأثيرات إيجابية ملموسة على الإنسان، ونِتاج الثورتين الصناعيتين الرابعة والخامسة، وتمتلك مؤسسة صحافة الذكاء الاصطناعي للبحث والاستشراف فريق علمي متميز يمتلك المهارات المتقدمة في التدريب والتعليم والبحث والاستشراف، من خلال مجلسه الاستشاري، وثلاث فرق متنوعة، هي: الفريق الأكاديمي والتحريري والإعلامي، بالتعاون مع مختلف المؤسسات البحثية والجامعات، ومجموعات متخصصة من الأكاديميين والباحثين في الولايات المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط، يتحدثون ويحررون بخمس لغات مختلفة، هي: العربية والإنجليزية والفرنسية والإيطالية والإسبانية.