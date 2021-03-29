هتافات عمال قناة السويس بعد نجاح تعويم «إيفر جيفين» (فيديو)

عرضت فضائية "إكسترا نيوز" لقطات مصورة لعمال الكراكات والقاطرات وهم يهتفون بفرحة شديدة "نمرة 1.. مشهور"، وذلك بعد نجاح جهود تحريك السفينة البنمية التي ظلت عالقة بعرض قناة السويس لأربعة أيام.

كما عرضت "إكسترا نيوز" لقطات مصورة لبحيرات المرة، حيث سيتم توجيه السفينة البنمية إليها لإجراء الفحص الفني، والتحقيق في أسباب جنوح السفينة.





وأعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أنه ستتم عودة الملاحة في قناة السويس اليوم الإثنين، بعد نجاح تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة.



