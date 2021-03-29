«كفرالشيخ»: على المواطنين سرعة التصالح في مخالفات البناء قبل انتهاء المهلة

ناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أهالي المحافظة بسرعة التوجه إلى المراكز التكنولوجية بالمدن، أو التسجيل على البوابة الالكترونية " محليات" أو التوجه إلى 13 مركزًا للمعلومات بالوحدات المحلية، لتقديم طلبات التصالح، واتخاذ الإجراءات اللازمة قبل انتهاء فرصة تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء بنهاية شهر مارس الجاري، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية ورئيس مجلس الوزراء.ووجه المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء، والعاملين بالملف بتشجيع المواطنين والتيسير في مخالفات البناء، وفقًا للأوضاع القانونية والإجراءات التي تضمنها القانون واللائحة التنفيذية له قبل انتهاء مهلة فترة التصالح في مخالفات البناء نهاية الشهر الجاري.