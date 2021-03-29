الكويت: 1251 إصابة بكورونا و1346 حالة شفاء

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الإثنين، تسجيل 1.251 حالة جديدة تأكد إصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»؛ ليصل إجمالي أعداد المصابين إلى 229.550 منذ بداية الجائحة.

وذكرت الوزارة الكويتية في بيانها إنه تم تسجيل 1.346 حالة شفاء جديدة؛ ليبلغ إجمالي المتعافين 213.942، كما سجلت البلاد 12 حالة وفاة جديدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة إلى 1.298 منذ بداية الجائحة.

وأوضحت الوزارة، أنه تم إجراء 8.104 مسحة جديدة؛ ليصل إجمالي المسحات إلى 2.037.799 منذ بداية الجائحة، فيما بلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج 14.310 حالة، وبلغ إجمالي الحالات في العناية المركزة 254 حالة.