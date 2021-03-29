تردد قناة السومرية على النايل سات



وقدمنا لكم خلال التقرير السابق أهم المعلومات التي يبحث عنها القارىء في مؤشر البحث جوجل، بهدف تنزيل المحطة على القمر الصناعى النايل سات، ويمكن من خلال التقرير التعرف على كيفية تنزيل تردد قناة السومرية، التي ستقدم اليوم مباراة العراق وأوزبكستان الودية، والتي تأتي في نطاق الاستعداد لتصفيات كأس أمم اسيا.

تقدم《الدستور》تقرير يتضمن كافة المعلومات عنعلى النايل سات نستعرض لكم تفاصيل تنزيل المحطة على القمر الصناعى النايل سات عن طريق اتباع مجموعة من الخطوات الواردة في التقرير التالى، وقناة السومرية هي قناة ترفيهية متنوعة انطلقت في عام ٢٠٠٤، مقرها الرسمي في بيروت، وتعتبر القناة من أشهر وأهم القنوات المحلية التي تقدم محتوي مميز على مدار الساعة، وأعلنت المحطة عن تقديم مباراة العراق وأوزبكستان الودية، اليوم، والتي تأتي في نطاق الاستعداد لتصفيات كأس أمم اسيا.ويتعرف القارىء المصرى والعربي على كيفية تنزيل المحطة على القمر الصناعى النايل سات، من خلال عدد من الخطوات بطريقة سهلة وبسيطة، ويجب على المواطنين الذين يستهدفون تنزيل القناة قراءة واتباع كافة الخطوات الموجودة في التقرير التالي.نقدم لكم خلال التقرير أخر التحديثات لتردد قناة السومرية، ويتضمن التقرير كافة التفاصيل والمعلومات، عن كيفية تنزيل القناة على الريسيفر، من خلال القمر الصناعى النايل سات، ويجب على المواطنين متابعة الخطوات الأتية في التقرير حتي يتمكن المشاهد من تنزيل القناة:- يقوم المواطنين الذين يريدون تنزيل المحطة بالدخول على إعدادات الموجودة في الريسيفر.- ثم يختار المواطن القمر الصناعي نايل سات، ويقوم بالضبط الهوائي، ويتم البحث على القناة من خلال التردد وهو ١٢٣٦٠، ويكون معدل الاستقطاب في الرسيفر "أفقى"، ومعدل الترميز 27500، ومعدل تصحيح الخطأ ٥٦.- ثم يقوم المواطن بالضغط على كلمة بحث للوصول إلى القناة، بعد ذلك نظام الريسيفر بتنزيل تردد قناة السومرية على نايل سات وفقا للتردد الجديد لعام 2021.اقرأ أيضا: