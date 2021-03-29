ضبط شبكتين لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة بدون تصريح بالمنوفية

حيث أمكن ضبطهما بمحل سكنهما، وبتفتيش محل بيع الريسفيرات الخاص بهما تم ضبط (وحدة معالجة مركزية مُحمل عليها برامج مقلدة ومنسوخة لفتح القنوات الفضائية المشفرة – 42 جهاز ريسيفر مخالف – 2 جهاز راوتر للاتصال بالإنترنت – 4 لانات خارجية للاتصال بالإنترنت – 7 قطع لربط إشارة الأقمار الصناعية المختلفة) وبتفتيش محل إقامتهما تم ضبط (شبكة دش مركزي "تحوى العديد من الأجهزة والمعدات التي تستخدم في بث واستقبال القنوات الفضائية" – شبكة دش لاسلكية لإعادة بث القنوات الفضائية المشفرة بها "محطة إرسال لاسلكي - محطة طاقة – محطة الاستقبال والإعداد للبث").



وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط والتفتيش اعترفا بتكوين الشبكة المشار إليها لتحقيق أرباح غير مشروعة.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

أكدت تحريات ومعلومات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية قيام (شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة قويسنا بمحافظة المنوفية) بإنشاء وإدارة شبكتين إحداهما أرضية (بث هوائي)، والأخرى سلكية، لإعادة توزيع القنوات الفضائية المشفرة، وكذا إدارة منشأة تستخدم لبيع أجهزة الاستقبال "الريسيفر" المخالفة والإتجار بها، وكذا إدارة قناة على موقع (يوتيوب) تستخدم في الإعلان عن الشبكة المشار إليها وتوجيه الإرشادات للمشتركين بها، بدون الحصول على موافقة الشركات صاحب الحقوق المادية والأدبية على بث القنوات المشفرة، ويقوم بإعداد المواد التي تبث عليها بدون رقابة.عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاعي الأمن الوطني والأمن العام تم استهداف المذكورين