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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

القبلة

نقيب الأشراف عن تحريك السفينة الجانحة: أثبت قدرة أبناء مصر

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:25 م
السيد محمود الشريف
السيد محمود الشريف
أميرة العناني
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قال السيد محمود الشريف نقيب الأشراف: إن سواعد أبناء مصر الفتية أثبت قدرتها الخارقة على حل الأزمات، والعمل الدؤوب ليلًا نهارًا من أجل رفعة الوطن.

وأضاف خلال تعليقه على نجاح رجال وخبراء هيئة قناة السويس في تعويم السفينة البنمية، أن التكاتف الكبير بين أبناء الوطن كان كلمة السر في إنهاء تلك الأزمة العصيبة التي أظهرت للعالم كله أهمية ومكانة قناة السويس.

وأشار السيد محمود الشريف إلى أن مصر نجحت اليوم أمام العالم كله في إظهار قدرتها على التعامل مع الأزمات الخطيرة التي تمس اقتصاديات كل الدول، ويؤكد دورها الحيوي وقدرتها الفائقة في التصدي لأى مشكلة قد تتسبب في حدوث أزمة عالمية.

وأكد نقيب الأشراف أن مصر بها رجالًا وطنين مدركين لقوتها السياسية والاقتصادية والسياسية، وقادرين على تحمل الصعاب من أجل وطنهم.

ولفت إلى أن توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي ساعدت في حل الأزمة التي هددت اقتصاديات دول كثيرة، داعيًا المولى عز وجل أن يحفظ مصر وأهلها من كل مكروه وسوء، وأن يوفق قادتها وجيشها ورجال أمنها إلى كل خير.

ووجه السيد محمود الشريف خالص الشكر للفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، وجميع العاملين بالهيئة على ما بذلوه من مجهودات خلال أعمال تعويم السفينة.

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