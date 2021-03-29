غدًا.. انطلاق مؤتمر «الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط» أونلاين

ينطلق غدًا مؤتمر "الأمم المتحدة ومعالجة قضايا الشرق الأوسط" الذي يعقده مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية احتفالًا بمرور 75 عامًا على إنشاء منظمة الأمم المتحدة، يستمر المؤتمر عبر الإنترنت على مدار يومي الثلاثاء والأربعاء 30 و31 مارس الجاري، بواقع جلستين يوميًا من الساعة العاشرة صباحًا حتى الثانية ظهرًا.يأتي المؤتمر تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون المجتمع وتنمية البيئة ورئيس مجلس إدارة المركز، والدكتور أشرف مؤنس، مقرر عام المؤتمر.يتناول المؤتمر عدة محاور تتعلق بكيفية تناول الأمم المتحدة أهم القضايا المعاصرة التي تمس منطقة الشرق الأوسط على مختلف الأصعدة، ومن بين تلك المحاور:1- تعريف شامل عن الأمم المتحدة ولمحة تاريخية عن الأمم المتحدة2- الأمم المتحدة وتأثيرها على التنمية في الوطن العربي.3- التحديات التي تواجه العالم العربي من القوى الكبرى في التأثير على الأمم المتحدة4- دور الأمم المتحدة سياسيا وعسكريا في الشرق الأوسط5- دور الأمم المتحدة اقتصاديا واجتماعيا في الشرق الأوسط6- دور الأمم المتحدة ثقافيا7 - عرض نماذج وتجارب لشخصيات ناجحة في الوطن العربي لعبت دورا بالأمم المتحدة.8- دور الأمم المتحدة في مواجهة الإرهاب في الشرق الأوسط9- الأمم المتحدة والصراع العربي الإسرائيلي10- الصراعات العربية العربية والأمم المتحدة11- دور الأمم المتحدة في فض النزاعات بين الدول العربية والدول الإسلامية12- دور الأمم المتحدة في حل النزاع المصري الإسرائيلي13- القضايا العربية والإسلامية المطروحة بالأمم المتحدة14- الوكالات التابعة للأمم المتحدة ودورها في التدخل بشئون الشرق الأوسط مثل وكالة الطاقة الذرية –وكالة شئون اللاجئين.... الخ15- صندوق النقد الدولي وأهدافه وموارده المالية وتأثيره في رسم سياسة الشرق الأوسط16- سلطات مجلس الأمن في فض النزاعات، سلميا وعسكريا، في الشرق الأوسط وفى اتخاذ جزاءات اقتصادية كالحظر التجاري17- الجمعية العامة للأمم المتحدة وقرارتها ودورها في التصويت في قضايا الأمن والسلام بالشرق الأوسط18- اللجان التسع الوظيفية بالأمم المتحدة (لجنة السكان والتنمية – لجنة حقوق الإنسان- لجنة العلم والتكنولوجيا- لجنة العدالة الجنائية- لجنة المخدرات – لجنة المرأة – اللجنة الإحصائية ودورها في الشرق الأوسط19- الأمم المتحدة ودورها في قضايا المياه والتعليم والمرأة والعمل والمستوطنات والبيئة والمناخ والقياس بالشرق الأوسط20- محكمة العدل الدولية ومجلس الوصاية ودوره التاريخي والسياسي بالشرق الأوسط مثال(قضية تحكيم طابا).