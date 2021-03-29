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محمد العسيري

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طبيب أوعية دموية يكشف أسباب ارتفاع أنزيمات القلب

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:17 م
ارتفاع أنزيمات القلب
ارتفاع أنزيمات القلب
إسلام جمال
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تعتبر أنزيمات القلب أحد أهم الطرق المستخدمة لمعرفة ما إذا كان هناك أي خلل في عضلة القلب أم لا، فعادة ما يتم اطلاق أنزيمات القلب أثناء الدورة الدموية، لكن قد يحدث هناك ارتفاع في الأنزيمات، خاصة عند حدوث اعتلال في القلب مثل حدوث نغز في عضلة القلب.

أوضح الدكتور جمال سامى، أستاذ جراحات القلب والأوعية الدموية، أن هناك 3 أنواع من أنزيمات القلب وهى الميوغلوبين، حيث يتم إطلاق الميوغلوبين في الدورة الدموية عند حدوث تلف في الأنسجة العضلية للقلب، ما يسبب ارتفاع في الأنزيم.

أشار سامى إلى أن النوع الثانى وهو "التروبونين" وهو عبارة عن بروتينات طبيعية مهمة في عملية انقباض عضلة القلب، حيث يتم إطلاقها في الدورة الدموية بعد 3 الى 4 ساعات من حدوث احتشاء في عضلة القلب.

أما النوع الثالث هو الكريتانين المعروف بالفوسفوكينيز وهو أنزيم عضلي موجود على شكل أنزيمات، ويزيد مستوى إنزيم الكرياتين بعد 3 - 4 ساعات بعد احتشاء عضلة القلب.

ما هى أسباب ارتفاع أنزيمات القلب؟
تعتبر أمراض واضطرابات القلب أحد أكثر الأسباب شيوعًا إلى ارتفاع أنزيمات القلب، إضافة إلى بعض الأسباب الأخرى مثل:

تلف في عضلة القلب ما يسبب احتشاء أو التهاب فيها وبالتالي إطلاق إنزيمات القلب في الدورة الدموية.
السكتة الدماغية والتشنجات والصدمات.

التهاب العضلات وضمورها.
تلف في الرئة واحتقانها.

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