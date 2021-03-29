تكريم أمهات طلاب ذوى الهمم والعاملات بآداب عين شمس

شهدت قاعة مؤتمرات كلية الآداب جامعة عين شمس اليوم الإثنين، تكريم الفنانة القديرة وعضو مجلس الشيوخ، سميرة عبدالعزيز بإهدائها درع اتحاد الطلاب، وكذلك تم تكريم أمهات عدد من طلاب الكلية من ذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى تكريم العاملات بالكلية.جاء ذلك في الحفل الذي أقامه قطاع شئون التعليم والطلاب وطلاب اللجنة الاجتماعية باتحاد الطلاب تحت رعاية الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية، وإشراف الدكتور حنان كامل وكيلة الكلية لشئون التعليم والطلاب، وبحضور كل من الدكتور شيرين مظلوم وكيلة الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، الدكتور رشا الديدي وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وإيمان محمود أمينة الكلية، وتنفيذ اللجنة الاجتماعية باتحاد طلاب الكلية وإدارة رعاية الشباب برئاسة السيدة نعمات خليفة مديرة الإدارة.وقامت الدكتور حنان كامل بتسليم درع الكلية للفنانة سميرة عبدالعزيز تقديرًا وتتويجًا لنجاحاتها في تقديم فن راق وجميل، حيث تعد خير معبر من خلال فنها عن الصورة الجميلة للأم المصرية الحنون المضحية بكل ما تملك في سبيل سعادة أبنائها.واستعرضت الفنانة القديرة وعضو مجلس الشيوخ سميرة عبدالعزيز تاريخها الفني منذ أن كانت طالبة تمثل بمسرح كلية الآداب بجامعة الإسكندرية حتى الآن، وتكريم الرئيس الأسبق عبد الناصر لها، كما أعربت عن سعادتها بتكريم الرئيس عبدالفتاح السيسي لها واختيارها عضوًا بمجلس الشيوخ، وقالت: إن أول ما ناشدت به الرئيس من خلال جلسات المجلس هو زيادة دعم الفن الجيد كدعم فخامته لرغيف العيش لأنه غذاء الروح، كما طالبت بعودة الإنتاج السينمائي والتليفزيوني المصري وتفعيل العمل بالاستوديوهات الرئيسية بماسبيرو وتفعيل دور لجنة القراءة، ودور الرقابة على الإنتاج الفني الخاص والعام.كما أشارت إلى دور زوجها الراحل الكاتب الكبير محفوظ عبدالرحمن في مشاركتها في اختيار الأدوار الجادة والرصينة، وسارت على دربه في تقديم فن جدير بالتقدير وقدوة يحتذى بها للأجيال الجديدة.كما أشادت جميع الأمهات الحضور بالاهتمام بتربية النشء وحثهم على السلوك القويم لما له من أثر طيب في بناء وطن وشعب قوى.كما ذكرت نبذة عن أدوارها الفنية الجديدة التي تقوم بها الآن والمقرر عرضها خلال شهر مضان المقبل.كما قام طلاب كورال الكلية بغناء عدد من الأغاني عن الأم.وفي نهاية اللقاء حرصت الفنانة سميرة عبدالعزيز على لقاء الدكتور مصطفى مرتضى عميد الكلية الذي لم يتمكن من حضور التكريم لانشغاله بحضور اجتماع مجلس الجامعة، كما حرص الجميع على التقاط الصور التذكارية مع الفنانة القديرة.