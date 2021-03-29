البحرين تشيد بجهود مصر في التعامل مع السفينة الجانحة

أشاد مجلس الوزراء البحريني بنجاح الجهود المصرية في التعامل مع الحادث العارض لجنوح إحدى السفن في قناة السويس، معربًا عن تقديره للدور المصري في تأمين استقرار ممرات التجارة البحرية.جاء ذلك خلال أعمال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء البحريني الذي عُقِد صباح الإثنين، عن بُعد، برئاسة الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة، نائب رئيس مجلس الوزراء.كما أعرب مجلس الوزراء البحريني عن أصدق تعازيه لمصر، رئيسًا وحكومةً وشعبًا، في ضحايا حادث تصادم قطاري سوهاج، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.في السياق، رحب مجلس الوزراء البحريني بالمبادرة التي أعلنت عنها السعودية لإنهاء الأزمة اليمنية، والتوصل لحل سياسي شامل في اليمن، فيما نوه المجلس بجهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي عهده، للحفاظ على الأمن والسلم والاستقرار الإقليمي والدولي.ونوه المجلس إلى الاتصال الذي تلقاه عاهل البحرين، الملك حمد بن عيسى آل خليفة، من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي تناول إعلان ولي العهد السعودي عن قرب إطلاق مبادرتي "السعودية الخضراء" و"الشرق الأوسط الأخضر"، وتأكيد عاهل البحرين استعداد بلاده لدعم جهود تحقيق المبادرتين، فيما أشار المجلس إلى أهمية المبادرتين وأهدافهما النبيلة في حماية الأرض والطبيعة.