أحد رجال ترسانة بورسعيد البحرية: لحظة تعويم السفينة لحظة لا توصف

قال أحمد شحاته (من رجال ترسانة بورسعيد البحرية) إنه تولى وفريق مكون من 3 أفراد من رجال الترسانة مهمة مصاحبة القاطرتين "عبد الحميد يوسف، ومصطفي محمود" بقدرة 70 طن لكل منهما، وكان مسئولًا مع فريقه عن تأمين محركات السفينتين، في مهمة لمدة 72 ساعة، بدأت يوم السبت الماضي واستمرت حتي اليوم، لم تر أعينهم النوم منذ وصولهم إلي الموقع 151 والذي جنحت به السفينة.وأشار "شحاتة" إلى أن الأيام الأولى لجنوح السفينة كان الأمر صعبا جدًا، خاصة مع التصريحات العالمية بصعوبة الموقف، إلا أنه أكد أنه كان هناك إرادة من كافة المشاركين بالنجاح، وكانوا جميعًا على قدرة ثقة الشعب المصري.وصف "أحمد شحاتة" لـ "الدستور" لحظات تعويم السفينة ونجاح المهمة التي كان جزءًا منها قائلًا: "لحظات عصيبة عشناها ونداء الله أكبر الله أكبر مع سارينة القاطرات، إحساس وشعور لا يوصف، فرحة ممزوجة بالدموع"، وشهد هذه اللحظات على متن القاطرة مع " أحمد صابر فرهود، والسيد السيد حجازي" اللذين شاركا معي في مهمة تأمين محركات القاطرتين اللتين تم صناعتهما بأيدي رجال ترسانة بورسعيد البحرية حديثًا".يذكر أن محاولات تعويم السفينة الجانحة بالمجري الملاحي لقناة السويس، قد نجحت لتستعد للتحرك وسحبها بمنطقة الانتظار بالبحيرات المرة، استعداد لاستئناف حركة الملاحة، وكان الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، اعلن، اليوم الإثنين، بدء مناورات الشد لتعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة EVER GIVEN بواسطة 10 قاطرات عملاقة تقوم بالعمل من أربعة اتجاهات مختلفة.