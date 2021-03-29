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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

أيام زمان

المنتحرات ليلة وفاة عبدالحليم.. «أميمة وهويدا» ضحايا حب العندليب

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:09 م
العندليب عبدالحليم
العندليب عبدالحليم حافظ
ايهاب مصطفى
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ثلاث حالات انتحار حدثت بعد وفاة العندليب الأسمر، منهم حالة واحدة تم إنقاذها وحالتان ماتتا.

أما الحالة الأولى فهي أميمة عبد الوهاب 21 سنة، والتي توجهت للعزاء في بيت العندليب ثم رمت نفسها من الطابق السابع وفارقت الحياة وكتبت رسالة تقول فيها" سامحني ياربي، لم أقو على تحمل الصدمة بوفاة أغلى وأعز ما في الحياة عبد الحليم حافظ، فقد كان يضئ حياتي".

أما الفتاة الثانية فهي هويدا عبد التواب، دخلت للعزاء ثم ألقت بنفسها على السلم وتصادف وجود برنامج النادي الدولي فصور الحادث.

وفتاة ثالثة حاولت الانتحار على جسر كوبري قصر النيل، ولكن تم إنقاذها في اللحظة الخيرة، حسبما ذكرت مجلة الشبكة.

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