القائمة القصيرة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل بالدورة الثامنة

أعلن الملتقى العربي لناشري كتب الأطفال القائمة القصيرة لجائزة الملتقى لأفضل كتاب للطفل، حيث من المتوقع أن تعلن لجنة التحكيم عن الفائزين في مجالات الجائزة في دورتها الثامنة 2021، فور انتهاء عملها.وجاءت القائمة القصيرة وفقًا لمجالات الجائزة كما يلي:أولا: القائمة القصيرة لجائزة أفضل كتاب لفئة الطفولة:1 هكذا تحركت الدمى، دار كلمات – الإمارات، تأليف أمل ناصر، رسوم: دبرا جيدي.2 الذي طارت منه الكلمات، نور المعارف للنشر والتوزيع - مصر، تأليف مهند العاقوص، رسوم د. أميرة التابعي.3 وحش في بيتنا، دار الهدهد – الإمارات، تأليف نورة عباس الخوري، رسوم: حسين سونميزأي.4 هل أنت سعيد..؟، دار الشروق - مصر، تأليف: رانية حسين أمين، رسوم: هاني صالح.5 لا نستطيع بعد، دار نهضة مصر - مصر، تأليف: ماريا دعدوش، رسوم: تمارا قشحه.ثانيا: القائمة القصيرة لجائزة أفضل رواية للناشئة:1.. طائر الرعد، مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي - فلسطين، تأليف سونيا نمر.2..الملكة سهيلة، دار نهضة مصر - مصر، تأليف: رانية حسين أمين.3.. تمر ومسالا، واو للنشر والخدمات التعليمية – الإمارات، تأليف: محمد النابلسي.4.. أرشيفيا، دار حكاية قمر،السعودية، تأليف: أمل ناصر، رسوم: لينا نداف.ثالثا: القائمة القصيرة لجائزة أفضل نص:1 نظرة، مكتبة الدار العربية للكتاب - مصر، تأليف: محمد فتحي، رسوم: وليد طاهر.2 كوكب الوفاق، نبض القلم للنشر والتوزيع - الإمارات، تأليف: نجوى الدرعاوي، رسوم: منى حسني.3 هذه عدساتك يا عبلة، دار الشروق - مصر، تأليف: هديل غنيم، رسوم: آية خميس.4 أكاد أختنق، دار البراق - العراق، تأليف: سحر شحادي، رسوم: عاطفة عبد الله.5 دُهون، دار أكاديميا إنترناشيونال - لبنان، تأليف سمر محفوظ براج، رسوم: غيدا براج.رابعا:القائمة القصيرة لجائزة أفضل رسم:1 الهرة ريشة، مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي - فلسطين، تأليف هيفاء سواركه، رسوم: امال.2 ورقة ال 100 ريال، دار أكاديميا إنترناشيونال. – لبنان، تأليف: أحمد عبد الرحيم، رسوم: خالد صدقة.3 أمل، دار حكاية قمر، السعودية، تأليف أمل ناصر، رسوم هيا حلاوة.4 بطريقة أخرى، واو للنشر والخدمات التعليمية - الإمارات، تأليف أمل فرح، رسوم: محمد طه.5 بسيطة، العالية للنشر والتوزيع - مصر، تأليف: منار هزاع، رسوم: بسمة حسام.