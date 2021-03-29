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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«ربيع»: سيتم فتح الصندوق الأسود للسفينة البنمية تحت إشراف دولى

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:03 م
الفريق أسامة ربيع
الفريق أسامة ربيع
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، في تصريح خاص، إنه سيتم فتح الصندوق الأسود الخاص بسفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN"، -الذي يحتوي على كافة الإرشادات والتعليمات التي صدرت للسفينة تحت إشراف دولي، لمعرفة سبب جنوح السفينة.

فيما أعلن الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، عن استئناف حركة الملاحة بقناة السويس بعد نجاح الهيئة بإمكاناتها في إنقاذ وتعويم سفينة الحاويات البنمية العملاقة EVER GIVEN التي جنحت بالكيلومتر ١٥١ ترقيم القناة، خلال عبورها قناة السويس.

كان رئيس هيئة القناة، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة ٨٠% وابتعاد مؤخر السفينة عن الشط بمسافة ١٠٢ متر بدلًا من ٤ أمتار.

وأَضاف أنه من المقرر أن يتم استئناف المناورات مرة أخرى مع ارتفاع منسوب المياه إلى أقصى ارتفاع له في الفترة من الحادية عشرة والنصف صباحا ليصل إلى ٢ متر بما يسمح بتعديل مسار السفينة بشكل كامل لتصبح بمنتصف المجرى الملاحي، موجهًا رسالة طمأنة للمجتمع الملاحي الدولي باستئناف حركة الملاحة مرة أخرى في القناة بمجرد الانتهاء من تعويم السفينة بشكل كامل قريبًا وتوجيهها للانتظار بمنطقة البحيرات لفحصها الفني.

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