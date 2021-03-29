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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سائحة أوكرانية تشيد بالإجراءات الاحترازية المصرية لحماية الزوار

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:34 م
الإجراءات الاحترازية
الإجراءات الاحترازية المصرية
رامى حسين
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أرسلت السيدة Elizaweta Bestrickaya من أوكرانيا على الصفحة الرسمية للبوابة الإلكترونية لمحافظة البحر الأحمر، رسالة أشادت فيها بالإجراءات الاحترازية وضوابط السلامة الصحية التي تطبقها مصر للوقاية من فيروس كورونا المستجد، معربة عن سعادتها بما لمسته من دقة وصرامة في تطبيقها، فور عودتها الى بلادها بعد قضاء إجازتها مع أسرتها بمدينة الغردقة. 

كما توجهت في رسالتها بالشكر للدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، على الجهد الذي تبذله الوزارة من أجل الحفاظ على سلامة وصحة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي من خلال إصدار هذه الإجراءات الاحترازية وصرامة تطبيقها وجعل مصر وجهة سياحية آمنة، مما أتاح لها الفرصة ولأسرتها لقضاء إجازتهم في بيئة آمنة.

وتوجهت بالشكر أيضا للواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر على ما تقوم به المحافظة من إجراءات احترازية للحفاظ على صحة زوارها.

وخلال الرسالة أشارت السيدة Elizaweta Bestrickaya إلى أنها وأسرتها يحرصون دائما على زيارة مدينة الغردقة منذ ١٨ عاما.

تجدر الإشارة إلى أن السوق الأوكرانية تعد من أهم الأسواق السياحية بالنسبة للسياحة المصرية، إذ يعد من أولى الأسواق التي شهدت معدلات تدفق سياحي كبير إلى مصر منذ استئناف حركة السياحة الوافدة إليها في يوليو الماضي.

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