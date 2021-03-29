رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إعدام سمسار قتل صاحب معرض أثاث في الإسكندرية

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:13 م
إعدام سمسار
إعدام سمسار
الإسكندرية - مصطفى فتحي:
طباعة
قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سمسار عملة بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل صاحب معرض أثاث وسرقة مبلغ 40 ألف جنيه منه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق عبد السلام النفراوي، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب عبدالفتاح.

ترجع أحداث القضية رقم 18979 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم المنتزة ثالث يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تقطع داخل حقيبتين بمصرف دائرة القسم.

توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث قيام المتهم ه.ح.س، 34 سنة، سمسار عملة، باستدراج المجني عليه م.ع.ال، صاحب معرض أثاث، إلى منزله وانتظره حتى أعطاه ظهره وعاجله فضربه على رأسه بزجاجة فارغة وقام بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض وتركه غارقا في دمائه مفارقا الحياة وسرق هاتفه المحمول وتاب ومبلغ مالي وقدرة أربعون ألف جنيه.

وتبين من التحقيقات تحويل المتهم مبلغ مالي واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وعشر جنيها إلى أحد أقاربه بحوالة بريدية وقام بشراء منشار كهربائي وقطع به جثة المجني عليه سبع قطع وشراء حقيبتين وأكياس ومنظفات بمبلغ خمسمائة جنيه واهدي سيدة مبلغ خمسة عشر ألف جنيها واستخدم سيارتها في نقل جثة المجني عليه.

وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.

موضوعات متعلقة

الفريق أسامة ربيع: نجاح جهود تعويم سفينة الحاويات البنمية

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

المنتخب يتقدم بـ4 أهداف أمام جزر القمر في أول 25 دقيقة


الصور

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

حدادا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟

«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت