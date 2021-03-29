إعدام سمسار قتل صاحب معرض أثاث في الإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية برئاسة المستشار عبد العزيز محمود سالم، رئيس المحكمة، بمعاقبة سمسار عملة بالإعدام شنقا، بعد اتهامه بقتل صاحب معرض أثاث وسرقة مبلغ 40 ألف جنيه منه، صدر الحكم بعضوية كل من المستشارين طارق عبد السلام النفراوي، وسامح فؤاد سعد، وسكرتير الجنايات أحمد عبد الوهاب عبدالفتاح.ترجع أحداث القضية رقم 18979 لسنة 2019 جنايات قسم شرطة المنتزة ثالث، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية إخطارا من مأمور قسم المنتزة ثالث يفيد بالعثور على جثة شخص في حالة تقطع داخل حقيبتين بمصرف دائرة القسم.توصلت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة المنتزه ثالث قيام المتهم ه.ح.س، 34 سنة، سمسار عملة، باستدراج المجني عليه م.ع.ال، صاحب معرض أثاث، إلى منزله وانتظره حتى أعطاه ظهره وعاجله فضربه على رأسه بزجاجة فارغة وقام بطعنه عدة طعنات بسلاح أبيض وتركه غارقا في دمائه مفارقا الحياة وسرق هاتفه المحمول وتاب ومبلغ مالي وقدرة أربعون ألف جنيه.وتبين من التحقيقات تحويل المتهم مبلغ مالي واحد وعشرون ألف وثلاثمائة واحد وعشر جنيها إلى أحد أقاربه بحوالة بريدية وقام بشراء منشار كهربائي وقطع به جثة المجني عليه سبع قطع وشراء حقيبتين وأكياس ومنظفات بمبلغ خمسمائة جنيه واهدي سيدة مبلغ خمسة عشر ألف جنيها واستخدم سيارتها في نقل جثة المجني عليه.وبتقنين الإجراءات تم إلقاء القبض على المتهم وبعرضه على النيابة العامة قررت إحالته إلى محكمة جنايات الإسكندرية.