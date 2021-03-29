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الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

موديلات المعاطف الفخمة تتربع على عرش الموضة لموسم خريف 2021 (صور)

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:02 م
المعاطف الفخمة
المعاطف الفخمة
سلمى بدر
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بدأت فعاليات اليوم الأول من أسبوع الخياطة الراقية بالعاصمة البريطانية لندن، حيث قدم مصممو الأزياء مختلف التصميمات من موديلات المعاطف الفخمة المتربعة على عرش الموضة لموسم فصل الخريف لعام 2021 بتصميمات مزجت بين الفخامة وروح الابتكار.

تم تقديم معطف متوسط الطول باللياقات العريضة ومزين بحزام رفيع ومعطف اخر ذو طبقات ذات الفراء الوثير الماكسي فضلا عن المعاطف متوسطة الطول المميزة بألوانها الدافئة والعديد من تصميمات المعاطف الماكسي وتم تقديم معطف مزين بطبعة جلد النمر ومعطف آخر أخضر زمردي.

تم تصميم معطف مزود بأزرار على الجانبين باستايل كلاسيكي يصلح للعمل، ومعطف جملي يصل طوله إلى منتصف الساق تقريبًا مزين بحزام رفيع، ومعطف اخر رمادي اللون باللياقات العريضة وتم تقديم معطف بتصميم الـ A Line ماكسي مزين بجيوب على الجانبين.

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