صحف العالم تسلط الضوء على نجاح تعويم السفينة الجانحة

ألقت وسائل الإعلام الدولية الضوء على نجاح الجهود المصرية في تعويم سفينة الحاويات العالقة في قناة السويس إيفر جيفن بعد أن استمر العمل نحو قرابة أسبوع تكللت بنجاح هيئة قناة السويس في تحرير السفينة الجانحة واستئناف حركة الملاحة بأهم ممر مائي للتجارة العالمية.CNNنقلت شبكة CNN الأمريكية نبأ تعويم سفينة الحاويات "إيفر جيفن" وتحررها من مكانها وهي عائمة بعد إغلاق قناة السويس لمدة أسبوع تقريبًا.أشارت الشبكة الأمريكية في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، إلى أن زوارق السحب قضت عدة ساعات اليوم الاثنين للعمل على تحرير مقدمة السفينة الضخمة بعد إزاحة المؤخرة في وقت سابق من اليوم.وعرضت مواقع المرور البحرية صورًا للسفينة وهي تبتعد عن ضفاف قناة السويس لأول مرة منذ 7 أيام بعد جهد دولي على مدار الساعة لإعادة فتح ممر الشحن العالمي.وردًا على سؤال (CNN) عما إذا كانت السفينة الجانحة قد أصبحت محررة بالفعل، أجاب المتحدث باسم شركة الإنقاذ المساهمة في عملية التعويم، مارتين شوتيفير: "نعم!"ولفت التقرير الأمريكي إلى تكثيف عملية الإنقاذ في ظل الاهتمام العالمي اليومي، حيث تم منع السفن من جميع أنحاء العالم، التي تحمل الوقود الحيوي والبضائع، من دخول القناة خلال الأزمة، ما أثار القلق بشأن التأثير على سلاسل التوريد العالمية.وظهرت بوادر واعدة لأول مرة في وقت سابق، الاثنين، عندما تم تحرير مؤخرة السفينة من أحد ضفاف القناة.كما نقلت الشبكة الأمريكية تصريحات رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع في مقابلة هاتفية أكد خلالها أن سفينة الحاويات بدأت تطفو بنجاح بعد الاستجابة لمناورات السحب لافتًا إلى أنه بمجرد سحب السفينة، سيتم استئناف الملاحة مباشرة، بعد نقلها إلى منطقة البحيرات.الإندبندنتوقالت صحيفة الإندبندنت البريطانية في نص تقريرها: "أكدت هيئة القناة أن سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" التي أغلقت قناة السويس لمدة ستة أيام، أُعيِد تعويمها بنجاح و"لم تعد معلقة".ونقلت الصحيفة البريطانية، بيان هيئة قناة السويس، الذي أكدت خلاله أن السفينة طفت بالكامل اليوم الاثنين، فيما سيتم استئناف حركة المرور في المجرى المائي.وذكرت الصحيفة نقلًا عن وكالات Leth Agencies: "إنه لمن دواعي السرور البالغ أن نؤكد أن هيئة قناة السويس والموظفين قد نجحوا في إعادة تعويم " EVER GIVEN".وأوضح التقرير البريطاني، أنه في الساعات الأولى من صباح اليوم الاثنين، أسفرت الجهود الجارية لفتح قناة السويس عن نتائج إيجابية حيث تمكن العمال من إعادة تعويمها "جزئيًا" ونقلها من الشاطئ أثناء ارتفاع المد.وقالت وكالات Leth Agencies إن التعويم جاء بمساعدة حوالي 10 قاطرات وعمل العديد من الحفارات لدفع وسحب السفينة التي يبلغ طولها 400 متر.كما نقلت الإندبندنت البريطانية، تعليق الرئيس عبد الفتاح السيسي حول أعمال إنقاذ السفينة، حيث قال الرئيس السيسي، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "المصريين نجحوا في إنهاء أزمة"، وذلك على الرغم من التعقيد الفني الهائل لعملية الإنقاذ."دويتش فيله"في السياق ذاته، قالت وكالة دويتش فيله الألمانية، إنه تم تحرير سفينة الحاويات الضخمة العالقة في قناة السويس منذ نحو أسبوع، مما أدى إلى توقف التجارة العالمية بالمليارات.وأشارت الوكالة الألمانية إلى ان السفينة العالق عطلت 200 سفينة أخرى، ما أدى إلى توقف أهم طريق تجاري في العالم.وقالت شركة "إيفرجرين لاين"، التي تمتلك سفينة "إيفر جيفن"، إنه سيتم فحصها للتأكد من صلاحيتها للإبحار مرة أخرى وأن القرارات المذكورة بشأن حمولة السفينة ستُتخذ بعد الفحص.ونقلت دويتش فيله إعلان اللواء أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، استئناف حركة الملاحة في قناة السويس.كما أشارت الوكالة الألمانية إلى مقاطع فيديو نشرها عدد من المراسلين عبر موقع "تويتر" أظهرت فرقًا لسحب القاطرات وهي تحتفل بعد تحرك مقدمة السفينة في القناة مرة أخرى."فوربس"من جانبها، قالت مجلة فوربس الأمريكية، إن السلطات المعنية أعلنت إطلاق سراح سفينة الشحن الضخمة "إيفر جيفن" في قناة السويس، بعد إغلاق دام قرابة أسبوع، أدى إلى انقطاع الوصول إلى أحد أكثر الممرات حيوية للتجارة الدولية.وأوضحت المجلة في تقرير لها عبر موقعها الإلكتروني، أن التطور الأخير مَّهد الطريق لاستئناف حركة المرور في القناة التي تتعامل مع أكثر من عُشر التجارة العالمية اليومية وهي أسرع طريق للسفن بين أوروبا وآسيا.ونوه التقرير إلى أن أسطول من القاطرات والكراكات قد هرع على مدار الساعة في الأيام الأخيرة لإزاحة السفينة التي يبلغ ارتفاعها 1300 قدم، والتي كانت عالقة بشكل جانبي في قناة السويس منذ يوم الثلاثاء الماضي نظرًا للرياح العاتية خلال العاصفة الرملية.أضافت فوربس أن ظروف المد المرتفع ساعدت الممر المائي في وقت مبكر من اليوم، على تعزيز عمليات الإنقاذ التي أعادت تعويم السفينة "إيفر جيفن" وتحريرها.ونقلت المجلة الأمريكية، ما أعلنته السلطات المصرية أن السفينة "إيفر جيفن" تتجه شمالًا لإجراء عمليات الفحص الفني في منطقة البحيرات، وهي امتداد أوسع من المياه يقع في وسط قناة السويس التي يبلغ طولها 120 ميلًا.وأشار التقرير، إلى أن الإغلاق الذي استمر ستة أيام، أدى إلى ازدحام حركة المرور البحرية في قناة السويس، مما منع مئات السفن المليئة بالشحنات من المرور على جانبي "إيفر جيفن".business insiderوقالت business insider إنه تم تحرير سفينة الحاويات الضخمة "إيفر جيفن" التي أمضت 6 أيام عالقة في قناة السويس، مما أعاد حركة المرور إلى الممر المائي المهم.وذكر التقرير أن شركة Boskalis، الهولندية التي عملت مع السلطات المصرية، أعلنت في بيانٍ لها أن السفينة التي يبلغ طولها 1300 قدم، قد تم تحريرها من موقعها الذي أغلق القناة، وذلك عند الساعة 3:05 مساءً بالتوقيت المحلي اليوم الاثنين.أشارت business insider إلى أن السفينة ظلت عالقة لمدة 152 ساعة تقريبًا، فيما تُقدر تكاليف الإغلاق بحوالي 400 مليون دولار في الساعة، بتكلفة إجمالية تبلغ حوالي 60 مليار دولار.ووفقًا لما ذكره التقرير، فقد أكد المدير الفني للسفينة برنارد شولت، أن طاقم السفينة المؤلف من 25 فردًا يتمتعون بصحة جيدة.وأشار التقرير إلى البث المباشر، الذي نشرته هيئة قناة السويس للسفينة بعد تحريرها، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، لافتة إلى أن عدد السفن المتراكمة يصل إلى 400 سفينة، وقد يستغرق الأمر ما يصل إلى أسبوع.وأشادت السلطات الجمعة الماضي، بتحقيق انتصار طفيف حيث تم تحرير دفة السفينة، لكن الأمر استغرق عدة أيام حتى تم تحرير مؤخرة السفينة بالكامل اليوم الإثنين، وذلك من خلال استخدام زوارق القطر، وأوناش السفينة الخاصة، وآلات تجريف متخصصة يمكنها التحرك إلى ما يزيد عن 70000 قدم مكعب من الرمال في الساعة، حيث تم نقل 30 ألف طن من الرمال في هذا الجهد.وأوضح التقرير أن فتح طريق القناة بشراكة مصرية هولندية أدى إلى تجنب اللجوء إلى تفريغ بضائع السفينة، إذ أنه نشاط مكلف ويستغرق وقتًا طويلًا كان سيحتاج إلى معدات جديدة.وقال بيتر بيردوفسكي الرئيس التنفيذي لشركة Boskalis في بيان الشركة: "كان ضغط الوقت لإكمال هذه العملية واضحًا وغير مسبوق".