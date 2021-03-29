رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الإثنين 29 مارس 2021 الموافق 16 شعبان 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»

الإثنين 29/مارس/2021 - 08:11 م
أحمد حاتم
أحمد حاتم
دعاء عبد المقصود
طباعة
ما إن يبدأ أحمد حاتم قصة حب جديدة حتى تطارده علاقاته القديمة في كل مكان، وذلك ضمن أحداث قصة "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.

بعد أن جمعت الصدفة بين نادر (أحمد حاتم) وجميلة (هنا الزاهد)، أمام باب النادي أول مرة، تتكرر اللقاءات بينهما، ليجد نادر نفسه مطاردًا من حبيبته السابقة التي تقتحم عليهما المكان، وهو ما يثير التساؤلات حول شخصية نادر، وما إذا كان مخلصًا في هذه العلاقة الجديدة، أم أنه سيتملص منها مثلما فعل ما سابقاتها؟

تتجلى هذه الشكوك حول نادر في ردود أفعال الجمهور على حساب حاتم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من بينها "نادر أنا مش مرتحالك"، و"غريبة عرفتي منين إنها بتحب البيتزا Sea Food؟"، و"هو من ناحية Charismatic أوافقك بس نادر ده مش مرتحاله خالص"، وكذلك "واضح إنه مزقوق عليكي وعايز حاجة معينة".

حلوة الدنيا سكر دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.

ويُعرض المسلسل على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء، الساعة 7:30مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، قصة "لو كنت يوم أنساك" من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف هند عبد الله.
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»
أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»

موضوعات متعلقة

محمد صلاح يرتدى شارة قيادة المنتخب للمرة الأولى

جدول امتحانات الصف الأول الاعدادي الترم الثاني 2021

التحقيقات الأولية فى جنوح السفينة: «القبطان هو السبب»

بدء محاولة تعويم السفينة الجانحة بقناة السويس.. ومهام جديدة للقاطرات


الصور

image description

محافظ دمياط تناقش الخطة الاستثمارية للعام الجارى

image description

وكيل تعليم دمياط يكرم الطلاب المشاركين بمعرض الإسكندرية للعلوم والهندسة

image description

محافظ دمياط تتفقد سوق النيل الحضاري (صور)

image description

حدادا على شهداء سوهاج.. دمياط تعدل احتفاليتها لتكريم الأم المثالية

image description

محافظ دمياط تستقبل السكرتير المساعد الجديد

الأكثر قراءة

إعلام القاهرة: إيقاف رئيس قسم الإذاعة والتليفزيون عن العمل لخروجه عن التقاليد والأعراف الجامعية

تعرف على أول سفينة تعبر قناة السويس بعد استئناف حركة الملاحة

تغييرات بالجملة.. صلاح ومحمد شريف يقودان منتخب مصر أمام جزر القمر

أول صورة للتحرك الجزئى لسفينة الحاويات الجانحة

إنفوجراف

image description

استعدادات المترو لشهر رمضان الكريم (انفوجراف)

image description

لابيد: نتنياهو لايملك 61 مقعد ولن يحكم إسرائيل "العنصريون"

image description

في عيد الأم.. هدايا الرئيس للمرأة (إنفوجراف)

image description

«سفاحة الطالبية».. جريمة أثارت الرأى العام

نجم الساعة

ريفيو Raya and the Last Dragon.. الحب فى مواجهة الغباء لإنقاذ العالم

منوعات

القبض على عضو فرقة ألاباما شيكس بسبب إساءة معاملة أطفال

مركز روسي يحذّر من تفشي كورونا بين الحيوانات

فرض إغلاق جديد على العاصمة الفلبينية بسبب كورونا

باكستان تطلق حملة للتطعيم ضد شلل الأطفال

أيام زمان

«لم أخنها».. اعترافات علي بدرخان عن علاقته بسعاد حسني

«هوامش الجبرتي»... حكايات الحب من دفتر صلاح عيسي

«الرجل الثاني».. تفاصيل الصداقة بين الزعيم والأستاذ

«الفتى الذي انتظرته السينما».. محطات صنعت نجومية أحمد السقا

مقالات الرأي
لواء.حمدى البطران
المصريون والسكك الحديدية
جمال-أسعد
نهر النيل وسد النهضة
لواء. محسن الفحام
من قلب المِحن.. تأتى المنح
ماجد حبته
قناة السويس.. والبديل المنتظر!
المزيد

الثقافة

«جثته لم تتحلل».. كيف تمرد حليم على الأطباء وقوانين الطبيعة؟

«دفاتر الوراق» للأردني جلال برجس تصل للقائمة القصيرة لجائزة البوكر

«ملامح من مشوار الفنان يحيى عبده» فى جاليرى ضى السبت 3 أبريل

غدًا.. الجلسة الثانية من «القاهرة: الأمل يبدأ» حول بيع الكتب على الإنترنت