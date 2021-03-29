أحمد حاتم تطارده علاقاته القديمة فى «حلوة الدنيا سكر»

ما إن يبدأ أحمد حاتم قصة حب جديدة حتى تطارده علاقاته القديمة في كل مكان، وذلك ضمن أحداث قصة "لو كنت يوم أنساك" من مسلسل "حلوة الدنيا سكر"، والذي تقوم ببطولته هنا الزاهد.بعد أن جمعت الصدفة بين نادر (أحمد حاتم) وجميلة (هنا الزاهد)، أمام باب النادي أول مرة، تتكرر اللقاءات بينهما، ليجد نادر نفسه مطاردًا من حبيبته السابقة التي تقتحم عليهما المكان، وهو ما يثير التساؤلات حول شخصية نادر، وما إذا كان مخلصًا في هذه العلاقة الجديدة، أم أنه سيتملص منها مثلما فعل ما سابقاتها؟تتجلى هذه الشكوك حول نادر في ردود أفعال الجمهور على حساب حاتم الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي، والتي من بينها "نادر أنا مش مرتحالك"، و"غريبة عرفتي منين إنها بتحب البيتزا Sea Food؟"، و"هو من ناحية Charismatic أوافقك بس نادر ده مش مرتحاله خالص"، وكذلك "واضح إنه مزقوق عليكي وعايز حاجة معينة".حلوة الدنيا سكر دراما تدور في إطار التشويق والإثارة، من خلال مجموعة مختلفة من القصص الاجتماعية، التي تتناول في كل خمس حلقات قصة جديدة، عن كيف تغير الصدفة حياتنا، وكيف يلعب الحب دورًا قويًا فيها.ويُعرض المسلسل على قناة DMC من السبت إلى الأربعاء، الساعة 7:30مساءً، بالإضافة إلى عرضه على منصة Watch It، قصة "لو كنت يوم أنساك" من إخراج خالد الحلفاوي، وتأليف هند عبد الله.