محافظ السويس يعلن تخصيص مدفن صحى للمخلفات الخطرة

قال محافظ السويس، لواء عبدالمجيد صقر، إنه سيتم استلام المدفن الصحي الشهر المقبل بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.وأشار صقر، خلال لقائه وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد، بمكتبه ظهر اليوم، إلى أنه تم تخصيص قطعة أرض بنطاق المحافظة لإنشاء مدفن صحي للمواد الخطرة، مؤكدا على جهود وزارة البيئة بالتعاون مع المحافظة لانهاء مشكلة الصرف الصناعي علي خليج السويس.وأوضح المحافظ أن المدفن الصحي سيكون للتخلص الآمن من المخلفات، مضيفا أن المحافظة تتحمل عبء تمويل منظومة النظافة وشراء المعدات بالتمويل الذاتي.