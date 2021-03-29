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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«مميش»: السفينة الجانحة لم تصب بضرر.. وعملية تعويمها تمت بدقة

الإثنين 29/مارس/2021 - 07:04 م
السفينة الجانحة
السفينة الجانحة
الإسماعيلية - مصطفى دياب
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قال الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس السابق ومستشار رئيس الجمهورية، إن سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN"، إنه لم يحدث بها أي أضرار في السفينة الجانحة، مشيرًا أن عملية تعويم السفينة تمت بدقة كبيرة وبكل الإمكانيات المتاحة، وبخبرات المصريين استطعنا تعويمها دون أي ضرر بها رغم كبر حجمها.

وكان رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، قد أعلن اليوم الاثنين، بدء تعويم سفينة الحاويات البنمية الجانحة "EVER GIVEN" بنجاح بعد استجابة السفينة لمناورات الشد والقطر، حيث تم تعديل مسار السفينة بشكل ملحوظ بنسبة 80% وابتعاد السفينة عن الشط بمسافة 102 متر بدلًا من 4 أمتار.

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