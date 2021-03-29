3 مصابين في حادث تصادم بالدقهلية

أصيب ٣ أشخاص بكدمات وكسور متنوعة إثر حادث تصادم بين سيارتين نقل علي طريق "المنصورة - بلقاس " بمحافظة الدقهليةتلقى اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، أخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لمركز شرطة طلخا من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم ومصابين على طريق ( المنصورة_ بلقاس) أمام قرية " المنيل " دائرة المركز.وبانتقال الضباط والفحص تبين أن طرفي الحادث كل من السيارة رقم (دی ط 5134 نقل ) قيادة "عبده فاضل أحمد عبده " ٣١ سنة، سائق، ومقيم شارع " السلخانة " دائرة قسم أول المنصورة والسيارة رقم ( ده ق ٩٥٢١ نقل) قيادة "عوض جمعه السوقي صقر" ٥٧ سنة، سائق، ومقيم قرية " بدوای " دائرة مركز المنصورة.وسبب الحادث اختلال عجلة القيادة بيد قائد السيارة الأولى مما أدى إلى اصطدامه بالسيارة الثانية بالمواجهة.ونجم عن دلك إصابة كل من قائد السيارة الثانية بكدمات بالوجه وكسر بعظمة الكتف الأيسر، ومرافقيه كل من "محمد السيد عبد القادر رخا " ٥٨ سنة،عامل بإشتباه مابعد الارتجاج و" التابعی حسن منصور الفيومي"٥٤ سنة، مدرس بكدمة بالوجه، ويقيمان قرية " بدوای " دائرة مركز المنصورة وتم نقلهم إلى مستشلي الطوارئ بالمنصورة.بسؤال قائدي السيارتين والمصابين أيدوا مضمون الفحص، لم يؤثر ذلك على سير الحركة المرورية بالمكان تحرر عن ذلك المحضر رقم ٣٥١٣ لسنة ٢٠٢١جنح مركز طلخا، وجار العرض على النيابة العامة.